Invecchiamento attivo, la Liguria vara il piano regolatore sociale

Liguria. “Regione Liguria dà il via a una strategia concreta e innovativa per affrontare la sfida della longevità e vara il Piano Regolatore sociale”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, intervenuto alla “Tavola rotonda sulle nuove sfide per longevità, salute e servizi ai cittadini della Liguria” nell’ambito del Think Tank Liguria 2030 The European House – Ambrosetti (TEHA Group) in corso oggi a Rapallo.

Con l’avvio del Tavolo permanente per l’Invecchiamento Attivo, costituito il 14 maggio 2025, Regione Liguria ha voluto trasformare l’invecchiamento in un’opportunità, attraverso un nuovo modello di welfare fondato su inclusione, prevenzione, partecipazione e sviluppo locale: “La vera innovazione sociale consiste nel prepararsi al cambiamento e questo piano è un investimento nel futuro della nostra comunità — ha dichiarato l’Assessore alla Sanità e Politiche Sociali, Massimo Nicolò -. Il Piano Regolatore Sociale per l’Invecchiamento Attivo rappresenta uno strumento strategico, in coerenza con il Piano Sociale Integrato Regionale 2024–2026 e nasce da un Accordo di collaborazione tra l’Assessorato alla Sanità, Terzo Settore, enti locali, sindacati, mondo produttivo, università e Terzo Settore. L’accordo sarà presentato pubblicamente a luglio e firmato entro settembre”.

Le azioni più innovative del piano riguardano, tra l’altro: progettazione di spazi pubblici e abitativi accessibili, pensati per favorire autonomia, socialità e incontro tra generazioni, percorsi di alfabetizzazione digitale per over 65, utilizzo di applicazioni e dispositivi intelligenti per il monitoraggio a distanza e la cura, in collaborazione con progetti europei già attivi in Liguria. Inoltre, un approccio globale alla salute: alimentazione, movimento, stimolazione cognitiva, con particolare attenzione alla fragilità femminile over 80.