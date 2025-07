Insediato il nuovo CdA dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale: Mario Vevey eletto presidente

Liguria. Questa mattina, nella sede della Regione Piemonte, presente l’assessore alla sanità piemontese, Federico Riboldi, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il CdA è composto da quattro membri in rappresentanza del Ministero della Salute, e delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

A rappresentare il Ministero della Salute sarà Bartolomeo Griglio, medico veterinario, responsabile del Settore “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” e Vicedirettore della sanità piemontese. Maria Caramelli, medico veterinario e già direttore sanitario e generale dell’IZSPLV, rappresenterà la Regione Piemonte; mentre la Regione Liguria ha indicato Angelo Ferrari, e la Valle d’Aosta, Mario Vevey.

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto dell’IZSPLV durante la seduta di insediamento si è proceduto alla elezione del presidente e del vicepresidente.

In base al principio della rotazione previsto dallo Statuto, a succedere al presidente uscente Piero Durando, è Mario Vevey, 62 anni, medico veterinario, direttore di A.N.A.Bo.Ra.Va (Associazione Nazionale Allevatori Bovini razza Valdostana), già vicepresidente del precedente CdA.

È stato, invece, eletto vicepresidente, Angelo Ferrari, medico veterinario, già direttore sanitario e generale dell’IZSPLV.

Nel corso del suo intervento, l’assessore Riboldi, ha sottolineato “l’importanza del ruolo svolto in questi anni dall’Istituto Zooprofilattico per le analisi sulla sicurezza alimentare e sulle malattie degli animali. Il Piemonte, così come le altre Regioni, ha investito molto per ristrutturazioni e nuove apparecchiature e continua a finanziare programmi specifici. Una particolare attenzione è necessaria sul tema dell’inquinamento da PFAS, che vede la Regione fortemente impegnata. I laboratori dell’Istituto sono di alto livello e sono inseriti nella rete dei laboratori di sanità pubblica umana con i quali vi è una stretta collaborazione. Ai componenti del nuovo Cda ho voluto fare gli auguri di buon lavoro e ricordare che la Regione Piemonte è al loro fianco”.