Infrastrutture, oltre 5,7mln di euro di fondi regionali per sei interventi nel savonese. Giampedrone: “Tutti i cantieri al via entro dicembre”

Liguria. Sono 5.751.113,31 euro le risorse del Fondo strategico regionale destinate nel 2025 da Regione Liguria al savonese per sei interventi legati a infrastrutture: nelle scorse settimane la giunta ha dato il via libera anche alla seconda tranche da 3.254.486,46 euro che si aggiungono ai 2.494.626,85 stanziati a marzo per Borgio Verezzi per il nuovo sottopasso ciclopedonale di accesso diretto alla passeggiata a mare, con la messa in sicurezza della viabilità circostante. Gli enti locali beneficiari sono soggetti attuatori delle opere e contribuiscono con un cofinanziamento minimo del 5% del valore dell’intervento.

“Come sempre avviene per le risorse del Fondo strategico regionale – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone – tutti gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno. Si tratta di opere attese da tempo dal territorio, che consentiranno di risolvere alcune criticità legate alla sicurezza e alla viabilità e anche di potenziare il sistema della mobilità sostenibile. Penso, ad esempio, a Borghetto Santo Spirito dove, con un investimento da 1.378.430,63 euro e un cofinanziamento comunale da circa 153mila euro, entro il 2026 verrà realizzata la prosecuzione della pista ciclopedonale fino al confine con Toirano, in una logica perfettamente coerente con l’impegno che Regione sta portando avanti direttamente per il Lotto Prioritario della Ciclovia Tirrenica, di cui siamo soggetto attuatore. Penso, poi, agli altri interventi ad Albisola Superiore, a Pietra Ligure e in Val Bormida, dove Regione, come già accaduto in passato, interviene a supporto degli enti locali per il rifacimento, consolidamento e messa in sicurezza di importanti arterie della viabilità secondaria, provinciale o comunale, svolgendo un ruolo fondamentale per garantire le indispensabili manutenzioni”.

“Si tratta di risorse fondamentali per una delle funzioni primarie dell’ente: la gestione e la manutenzione delle strade provinciali – dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri -. Con quasi 800 chilometri di rete viaria, tra pavimentazioni, asfaltature, barriere di sicurezza e guardrail, garantire standard adeguati è un compito complesso ma essenziale. Questi fondi ci permettono di proseguire nel percorso di efficientamento e messa in sicurezza delle infrastrutture, rendendole sempre più funzionali, moderne e coerenti con la vocazione turistica e la bellezza del nostro territorio”.

Il dettaglio degli interventi finanziati

Borghetto Santo Spirito, intervento da 1.531.589,59 euro (di cui 1.378.430,63 euro di risorse regionali) per la prosecuzione della pista ciclopedonale da Via Giardini, passando per Corso Raffaello, via S. D’Acquisto, via Po fino al confine con il Comune di Toirano. In particolare, è prevista la sostituzione della piantumazione esistente con l’inserimento di ulivi, la creazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia sul lato mare della carreggiata e una zona verde di filtro a protezione della corsia ciclabile rispetto al traffico veicolare, il rifacimento della pavimentazione del marciapiede a raso lato monte con pavimentazione carrabile per consentire gli accessi a box condominiali presenti, la sostituzione del sistema di illuminazione, la trasformazione dell’area pedonale esistente sul lato mare con la creazione di un nuovo parco urbano con aree verdi e ampi passaggi pedonali. Prevista anche l’installazione di panchine, rastrelliere e colonnine di ricarica per le bici elettriche oltre alla creazione di un nuovo parcheggio pubblico a raso nell’area oggi dismessa di proprietà comunale.

Albisola Superiore, intervento da quasi 1 milione di euro (995.953,50) di cui 946.155,83 euro di finanziamento regionale. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale in via della Rovere e Largo Nicolò Gavotti con una conseguente riqualificazione funzionale ed estetica del centro storico, un miglioramento dell’accessibilità pedonale e carrabile con una maggiore sicurezza per residenti e commercianti e il ripristino della funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque piovane con il risanamento dalle infiltrazioni lungo le murature degli edifici prospicienti, in un’area dal valore storico e architettonico elevato. L’intervento consentirà una riqualificazione complessiva dell’antico centro urbano in chiave di sostenibilità, conservazione del patrimonio e miglioramento della qualità della vita.

Provincia di Savona, interventi da 575mila euro (di cui 546.250mila euro di Fondo strategico regionale) che saranno realizzati in Val Bormida per la messa in sicurezza delle Sp 29, 28bis, 51, 15, 16 e 5 nei Comuni di Carcare, Murialdo, Osiglia, Pallare e Mallare. I lavori garantiranno il ripristino di condizioni di sicurezza lungo queste arterie viarie attraverso il ripristino del manto stradale danneggiato e usurato dagli ultimi eventi alluvionali e dal passaggio di traffico anche pesante a seguito di chiusure temporanee dei corrispondenti tratti autostradali.

Pietra Ligure, interventi da 295mila euro (di cui 280.250 euro di finanziamento regionale) per il rifacimento della pavimentazione di tratti di strade immediatamente a monte della linea ferroviaria tra il torrente Maremola e il torrente Bottasano. Il primo lotto riguarderà Via Cesare Battisti e un tratto di via Ghirardi, da via della Repubblica sino a Viale Europa, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, lungo un’arteria molto trafficata. L’obiettivo è la messa in sicurezza del patrimonio stradale comunale superando alcune criticità che determinano condizioni di pericolo all’interno del centro abitato con ricadute dirette sul tessuto urbano cittadino.

Tovo San Giacomo, intervento da 110mila euro (di cui 103.400 di finanziamento regionale). In questo caso i lavori consentiranno il ripristino e consolidamento del muro di sostegno in via Briffi, con la conseguente messa in sicurezza della sede viaria.