Infineum dona un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità alla Croce Rossa di Vado Quiliano

Vado/Quiliano. Domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 10.30, in piazza Cavour a Vado Ligure, si svolgerà l’inaugurazione di un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Il mezzo è stato donato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Vado Ligure Quiliano grazie al contributo di Infineum Italia S.r.l., azienda da anni vicina alle attività di volontariato e al benessere della comunità locale.

Il nuovo mezzo andrà a sostituire quello precedente, sempre donato da Infineum nel 2012, rimasto in servizio fino alla primavera del 2025: “Un aiuto concreto per affrontare le tante richieste di trasporto da parte di persone in difficoltà, e un gesto che dà forza ai tanti volontari che ogni giorno, con impegno e generosità, offrono il loro tempo per aiutare chi ne ha più bisogno”, si legge in una nota.

“La Croce Rossa di Vado Quiliano, attiva sul territorio dal 1910 con sedi operative sia a Vado che a Quiliano, affronta ogni giorno nuove sfide per continuare a garantire i propri servizi. In un contesto sempre più difficile, il sostegno ricevuto rappresenta una boccata d’ossigeno per poter andare avanti”, aggiungono.

Alla cerimonia saranno presenti il presidente, il consiglio direttivo e tutti i volontari della C.R.I. che hanno già espresso un sentito ringraziamento alla direzione di Infineum Italia, rappresentata dall’Ing. Marco Giorcelli (Amministratore Delegato) e da Cristina Rizzi (Community Relations Coordinator), per questo importante gesto di solidarietà e vicinanza ai valori della Croce Rossa.

Quello di domani sarà un momento di festa e solidarietà aperto alla cittadinanza, per celebrare un ulteriore passo avanti nella mobilità e nell’inclusione sociale del territorio.