Incontro del Pd contro il rigassificatore, Vaccarezza (FI): “Vi spiegheranno che potrà essere ancora trasferito, ma è falso”

Quiliano. “Domani sera a Quiliano si terrà un’assemblea del Partito Democratico con tema il rigassificatore. O meglio, spiegheranno alla gente che non è ancora detto che il rigassificatore non venga a Vado Ligure. Vi posso dire una cosa: è falso. È falso e domani sera verranno dette delle cose nella migliore delle ipotesi inesatte“. Lo dice il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Vi do alcuni strumenti – continua -. Quando il Partito Democratico dice che durante questa legislatura è stato approvato un ordine del giorno condiviso per dire no al rigassificatore, si dimentica di dire che l’ordine del giorno era Vaccarezza e altri. L’ho scritto io, l’ho presentato io, loro si sono limitati a controfirmare, cosa che mi ha fatto piacere, e a votarlo. Molti ma non tutti, perché uno non l’ha votato. È uscito un minuto prima, avrà avuto un problema. Io non voglio dire nulla, però il fatto che l’ex ministro Orlando sia uscito cinque minuti prima del voto su questo provvedimento, un po’ di dubbio lo mette”.

“Loro diranno che non basta quello che dice Bucci – prosegue -, prima quando eravamo con Toti era sufficiente quello che diceva Toti. Adesso che Bucci ha detto no, non basta Bucci, bisogna che il governo nazionale si esprima. E se il governo nazionale volesse, potrebbe passare sulla testa della Regione. Primo, non succederà, perché noi non glielo permetteremo. Ma perché loro lo dicono? Perché loro hanno nelle loro fila proprio quell’ex ministro Orlando che il 2 maggio del ’22 ha votato un provvedimento a firma Draghi, Franco, Cingolani, Giorgetti, Giovannini e Andrea Orlando, cioè tutti ministri del governo Draghi, in cui veniva dichiarato di pubblica utilità il rigassificatore galleggiante nel Tirreno. Insomma, il rigassificatore galleggiante nel Tirreno ce l’hanno messo loro, l’hanno dichiarato di pubblica utilità e quindi la possibilità, nominando un commissario, di passare sulla testa a tutti. Ma adesso vogliono dirvi che loro, dopo aver creato il virus, hanno anche creato l’antidoto in laboratorio”.

“Ultima riflessione. Vi diranno che quelli del centrodestra vogliono compensare i territori quando portano qualcosa di poco gradevole. Vorrei che voi vi andaste a rileggere il programma “Il Paese che vorrei” con cui il Partito Democratico si è presentato alle elezioni del 2022. All’interno del paragrafo dedicato all’energia, il Partito Democratico diceva che a livello nazionale bisogna fare un fondo anti-NIMBY per compensare quei territori che, non essendo favorevoli, e avendo un disagio dal punto di vista ambientale, devono avere in cambio delle strutture. Insomma, a galleggiare nel Tirreno ce l’hanno messo loro e la possibilità di passare sulla testa delle comunità locali ha addirittura la firma di Andrea Orlando, che ha dichiarato quel rigassificatore di pubblica utilità”.

“Loro sono quelli che si sono presentati ai cittadini dicendo: passiamo sulla testa delle comunità locali e compensiamoli con la mancetta. Ma davvero hanno la faccia di venire a Quiliano per dire che loro sono la soluzione? Voi direte: ma perché vengono a Quiliano? Perché ci sono le comunali di Savona. E perché vanno a Quiliano? Ve lo dico, ma che resti tra noi. Perché loro Marco Russo non lo vedono tanto bene e quindi preferiscono partire dalla vallata per scendere poi verso Savona. E quindi vanno a Quiliano, un comune di sinistra, talmente di sinistra dove il mio amico Isetta il PD l’ha messo in minoranza”, concludono.