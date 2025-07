Incidente sul lavoro a Bergeggi: morto un uomo di 66 anni

Bergeggi. Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio a Bergeggi, in via Torre d’Ere, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un grave incidente mentre stava lavorando in una villetta. L’allarme è scattato intorno alle 16.30.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118, insieme ai carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le circostanze dell’incidente non sono ancora state rese note, ma secondo le prime informazioni il 66enne sarebbe caduto da un tetto per cause da chiarire. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.