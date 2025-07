Incidente in via Aurelia a Varazze: persona estratta dai Vigili del fuoco, traffico gestito dalla Polizia Locale

Varazze. Incidente lungo la via Aurelia Levante, a Varazze, intorno alle 14.30 di oggi, 27 luglio. Una persona è uscita di strada con la sua auto e ha necessitato di un delicato intervento di estricazione da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze e dei soccorritori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze.

Le operazioni di soccorso si sono svolte rapidamente e congiuntamente tra le due squadre, che hanno collaborato per mettere in sicurezza il ferito e prestargli le prime cure mediche. La persona è stata trasportata in pronto soccorso in codice giallo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La viabilità nella zona è stata regolata dalla Polizia Locale, presente sul posto per gestire il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti durante le operazioni di emergenza.