Incendio da “Gallo Trasporti” ad Albenga: bruciati un rimorchio ed un albero, cataste di legna e materiale plastico

Albenga. Un rimorchio, un albero, cataste di legna e materiale plastico bruciati. È il bilancio dell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 20,45, in Regione Rollo ad Albenga.

Il rogo, che si è generato presso la ditta Gallo Trasporti, è stato poi domato grazie ai vigili del fuoco, arrivati subito sul posto con un’APS con modulo antincendio.

Dopo circa dieci minuti l’incendio era sotto controllo, ma il caposquadra ha chiesto alla Sala Operativa l’invio di rinforzi per aumentare le riserve d’acqua.

Sono arrivate un’altra APS e un’autobotte, portando la capacità complessiva a 13.000 litri d’acqua: in totale sono intervenuti quattro mezzi e nove vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per poco più di due ore e per fortuna non si registrano feriti né intossicati. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento.