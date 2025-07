Liguria. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 3.00 alle 17.00 di domani, domenica 13 luglio.

Le previsioni Arpal

Nella giornata di oggi, sabato 12 luglio, si assiste ad aumento della nuvolosità per la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali con un aumento dell’umidità.

Il passaggio di un’onda depressionaria determinerà a partire dalla notte, condizioni d’instabilità associate a un richiamo di aria umida e venti di scirocco con possibili temporali dapprima sul centro-levante, dove non si escludono fenomeni forti e persistenti.

Un quadro previsionale complesso, caratterizzato dalla possibilità che i temporali possano faticare ad innescarsi, ma una volta iniziati potrebbero spostarsi lentamente ed essere accompagnati da grandinate, questa volta di dimensioni medio-piccole.

I rovesci successivamente si sposteranno anche sul centro e il ponente della regione, dove non si escludono temporali forti e persistenti: attenzione alle risposte dei piccoli bacini.

Secondo il bollettino di vigilanza, oggi sabato 12 luglio avremo locali fenomeni temporaleschi sulle Alpi Liguri nel pomeriggio al più di moderata intensità, con una modesta possibilità di grandine di piccole dimensioni. Vento moderato da sud/sud-est, con raffiche fino a 50 chilometri orari sui crinali di B nelle ore centrali del giorno.

Domenica 13 luglio alta probabilità di temporali forti su tutte le aree di allertamento a partire già dalla tarda nottata, fino al pomeriggio, per il transito di una blanda circolazione depressionaria in quota. I fenomeni saranno più probabili inizialmente sul centro-levante, in particolare a ridosso dei rilievi dei settori centrali, e nel corso della mattinata anche sull’imperiese. Non si escludono locali fenomeni intensi e persistenti, grandinate con chicchi di medio-piccole dimensioni e raffiche di vento. Vento moderato da sudest, con locali rinforzi.

Lunedì 14 luglio nulla da segnalare.