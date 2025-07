Illuminazione pubblica ad Albissola: iniziati gli interventi di rigenerazione

Albissola Marina. Sono iniziati i primi interventi di rigenerazione dei punti luce nelle vie piazze del centro storico. Né dà notizia il vicesindaco Luigi Silvestro che aggiunge “dopo l’estate e per i prossimi 18 mesi proseguiranno i lavori per la sostituzione dei corpi luce più vecchi e il riammodernamento degli impianti a servizio di tutti i quartieri di Albissola”.

E’ partito quindi il Piano di Riqualificazione dell’Illuminazione. L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro a esclusivo carico del nuovo gestore del servizio della illuminazione pubblica.

“In questi giorni – continua Silvestro – sono già in corso i primi interventi di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio e di mercurio, ioduri metallici, alogene, con nuove luci a Led di ultima generazione a servizio delle vie e piazze del centro storico e aree limitrofe. Terminato questo primo lotto dei lavori nelle vie del centro storico, le lavorazioni proseguiranno poi nelle zone esterne del centro, compatibilmente con la fattibilità operativa e cercando di limitare allo stretto necessario i disagi per la cittadinanza. Gli interventi di riqualificazione e di adeguamento dei vari impianti più vetusti e che necessitano anche di lavori edili, saranno rimandati alla fine della stagione estiva proprio per arrecare meno disagio possibile ai residenti. Ad esempio nella stagione autunnale si è già programmato di operare su via Ines Negri – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici – a servizio della illuminazione di detto quartiere, per rifare completamente la sua linea elettrica interrata che risulta guasta e danneggiata in vari punti e pertanto necessita di una sostituzione integrale al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto”. Ecco che cosa prevede il piano complessivo del riammodernamento dell’illuminazione pubblica.

“Installazione di oltre mille nuovi apparecchi illuminanti Led in sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti, interventi di rifacimento dei quadri elettrici, adozione di profili di accensione basati su orologi astronomici, sostituzione dei pali e sostegni esistenti e tra i più degradati, installazione di telecontrollo ‘livello quadro’ su tutti i quadri elettrici ai quali sono sottesi un minimo numero di 15 punti luce, adozione del Sistema Tridonic per doppia dimmerazione estate-inverno sui punti luce del lungomare. La tipologia di intervento prevede l’installazione di un driver di dimmerazione che permette una doppia regolazione del flusso luminoso a seconda delle esigenze che si riscontrano nella stagione estiva rispetto quella invernale. Di conseguenza si avrà un minor consumo di energia”.

“La rigenerazione di sei chilometri di linee elettriche tra interrate e aeree, con particolare priorità alle zone collinari dove necessitano interventi di rifacimento delle linee come ad esempio per Via Ines Negri. Infine, tra gli interventi migliorativi è prevista anche l’installazione di tre nuovi attraversamenti pedonali smart a servizio rispettivamente di via Gentile, di viale Emanuela Loi e dall’incrocio di via delle Industrie – via Rogazioni. Insomma in totale, in circa 18 mesi, fino alla fine del 2026, il nuovo gestore del servizio luce per Albissola, investirà interamente a suo carico oltre 1 milione e duecentomila euro (comprensivo di oneri di progettazione, sicurezza e iva) per la riqualificazione dell’intera pubblica illuminazione cittadina e grazie a questo project financing per la gestione che il Comune ha stipulato con l’ATI tra HERA LUCE e ENELX e una volta completate tutte le riqualificazioni concordate e pianificate, potremo vedere Albissola sotto una nuova luce, permettendoci di garantire l’adeguamento e ammodernamento degli impianti ma sopratutto daremo una illuminazione migliore alle nostre strade e piazze, aumentandone la fruibilità e di conseguenza la sicurezza, dando un occhio anche alla tutela dell’ambiente. Infatti – conclude – secondo lo studio di HERA LUCE le riqualificazioni apportate alla nostra illuminazione cittadina, una volta completate e a regime, porteranno anche a un risparmio energetico annuo di quasi 292 mila kWh, corrispondenti al consumo medio. Quindi illumineremo meglio con più efficienza, inquinando di meno”.