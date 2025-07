Il Vado sigla un altro colpo: ecco il difensore Mirko Saltarelli

Vado Ligure. Un altro rinforzo per il Vado. Dopo l’ingaggio di Davide Arras, approda in rossoblù anche Mirko Saltarelli. Si tratta di un altro giocatore con esperienza tra Serie C e D che, come Arras, ha giocato l’ultima stagione con la Pro Palazzolo.

65 presenze in terza serie e quasi 200 nel massimo campionato dilettantistico da mettere a disposizione di un Vado sempre più competitivo.

Ecco il comunicato del club:

UFFICIALE: Mirko Saltarelli è un nuovo calciatore rossoblù. Difensore centrale, 27 anni, nella sua carriera ha giocato per Bellinzago, Stresa, Borgosesia, Bra, Albinoleffe e, ultima, Pro Palazzolo, dove nello scorso campionato ha collezionato 30 presenze e 2 gol. Benvenuto Mirko!