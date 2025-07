Il Trofeo Città di Albenga abbraccia la beneficenza: l’associazione “Un passo alla volta” sarà presente al torneo

Albenga. Sono solamente più due le giornate rimanenti prima della fine del Trofeo Città di Albenga. Durante tutto l’evento l’ingresso sugli spalti è sempre stato gratuito e continuerà ad esserlo anche durante le semifinali e le finali. Proprio durante queste ultime due giornate però, sarà presente all’ingresso, con un banchetto, l’associazione “Un passo alla volta”. Gli organizzatori Loris Giunta ed Emanuele Scorsone uniscono così il calcio all’inclusione. La somma da donare sarà libera e il totale del ricavato sarà destinato all’associazione.

Il comunicato:

“Il calcio scende in campo per l’inclusione: l’associazione Un passo alla volta sarà presente alle fasi finali del Trofeo Città d’Albenga

In occasione delle finali del Trofeo Città d’Albenga, anche la solidarietà indosserà la maglia da titolare.

L’associazione Un passo alla volta, impegnata ogni giorno al fianco delle famiglie e dei bambini con disturbi dello spettro autistico, sarà presente allo stadio per portare il proprio messaggio di inclusione, consapevolezza e speranza.

Un grazie speciale va a Emanuele Scorsone e Loris giunta promotori dell’iniziativa, che han voluto unire sport e beneficenza in un abbraccio che supera ogni barriera.

In un gesto concreto di vicinanza, durante le fasi finali del torneo l’offerta data per l’acceso al campo sarà devoluta all’associazione, contribuendo a costruire, passo dopo passo, un mondo più accogliente per tutti.

“Quando lo sport incontra il cuore, si segna sempre un gol che vale per tutti.”

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: perché il calcio è passione, ma può diventare anche strumento di cambiamento.

E questa, più che una partita, è una promessa che cammina. Insieme.”