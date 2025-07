Il Savona Rugby riparte da un nuovo tecnico: Alejandro Eschoyez

Savona. Il Savona Rugby annuncia l’ingresso nel club di Alejandro Eschoyez, tecnico di grande esperienza e figura di spicco del rugby del nord Italia. A partire dalla prossima stagione agonistica, Alejandro ricoprirà il ruolo di nuovo responsabile dello sviluppo del club, con il compito di coordinare il lavoro degli allenatori e seguire da vicino tutti i progetti tecnici e sociali della società.

Con il suo arrivo, il Savona Rugby vuole rilanciare con energia e ambizione, puntando in particolare sulla crescita del settore giovanile, da sempre cuore pulsante del club. L’obiettivo è costruire un ambiente che favorisca lo sviluppo degli atleti e dei tecnici, investendo su formazione, valori e continuità.

“Alejandro porta con sé una grande e comprovata esperienza. Siamo convinti che la sua leadership e la sua passione per lo sport saranno fondamentali per il nostro successo futuro.” A salutare l’arrivo del nuovo tecnico sono anche alcune delle figure storiche del club. Andrea Costantino, allenatore uscente e punto di riferimento del Savona Rugby. Racconta: “Ho conosciuto Alejandro come tecnico quando a 18 anni andai a giocare a Recco. Lì conobbi il rugby semiprofessionistico e sicuramente un ambiente professionale da lui costruito. Da lì in poi la sua carriera non ha bisogno del mio racconto. Ci siamo sempre tenuti in contatto ed in breve posso dire che è un tecnico di assoluto livello nonché una persona eccezionale che rispecchia i valori del nostro sport. La sua esperienza, assieme alle ambizioni della nostra società, sono sicuro porteranno a ottimi risultati.”

Anche Stefania Barisone, responsabile del settore minirugby e propaganda, esprime grande soddisfazione: “Sono davvero molto contenta dell’arrivo del nuovo responsabile della prima squadra e dei settori giovanili. La nostra è una società in crescita, con tanti piccoli rugbisti pieni di entusiasmo, e avere al nostro fianco una figura esperta rappresenta un passo importante. Abbiamo bisogno di una guida solida che possa sostenere gli allenatori nel loro lavoro quotidiano e accompagnare i nostri ragazzi in un percorso di crescita sportiva e personale. Una persona come Alejandro, con grande esperienza, professionalità e carisma, può davvero aiutarci a dare valore e continuità al lavoro e alle fatiche che ogni giorno affrontiamo sul campo. È un investimento sul futuro del Savona Rugby.”

A chiudere il cerchio, arrivano anche le prime parole di Alejandro Eschoyez da neo biancorosso: “Sono molto contento di essere qua, in una società che ha tanta voglia di crescere. Il materiale per crescere c’è, il tempo dirà come andrà, ma la situazione è sicuramente molto positiva.”

Con l’ingresso di Eschoyez, il Savona Rugby apre un nuovo capitolo della propria storia. Un progetto che guarda al futuro con fiducia, mettendo al centro la formazione, la passione per il gioco e l’impegno a diventare un riferimento non solo sportivo, ma anche educativo e sociale per il territorio.