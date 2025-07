Il Premio “Cavour Risorgimento” 2025 assegnato a “Il Liberale Pannunzio” curato da Pier Franco Quaglieni

Alassio. Il prestigioso Premio “Cavour Risorgimento” 2025 è stato assegnato al volume: “Il Liberale Pannunzio. Tutto l’oro del Mondo?”, curato dallo storico professor Pier Franco Quaglieni e pubblicato dalle Edizioni Pedrini.

La giuria ha premiato il volume con la seguente motivazione: “L’opera documenta con acume storico l’iter culturale e politico di Mario Pannunzio, evidenziandone e documentandone la matrice liberale. Le oltre sessanta importanti testimonianze inedite raccolte da Pier Franco Quaglieni, consentono una lettura di Pannunzio nuova, perchè lo colloca nel suo rapporto con il liberalismo di Tocqueville e di Croce, che lo storico torinese, ha documentato in modo davvero magistrale. Nel libro è molto viva anche la lezione pannunziana del Risorgimento e dello stesso Cavour, a cui il prof. Pier Franco Quaglieni aveva dedicato nel 2010, un importante libro. Pannunzio passa dalla agiografia ad una lettura critica e storica che lo colloca nel ‘900 italiano, tra fascismo e storia repubblicana, come uno degli interlocutori più significativi e controcorrente”.

Nel libro, oltre ad alcuni testi “canonici” per conoscere Mario Pannunzio giornalista e scrittore (Lucca 1910 – Roma 1968), ci sono oltre 60 testimonianze e ricordi che costituiscono una preziosa novità. A volte anche solo in una battuta fulminante, quasi un tweet ante litteram, viene condensato un ricordo su Pannunzio e “Il Mondo” del tutto inedito. In appendice il libro pubblica per la prima volta il carteggio intercorso tra Benedetto Croce e Mario Pannunzio, rivelatore del rapporto strettissimo tra i due. Uno strumento utile per capire il crocianesimo di Pannunzio. Particolare interesse ha lo scambio di idee sui temi della Resistenza che potrebbe stupire e merita da solo la letture del libro.