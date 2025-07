Il glorioso Savona 1907 riparte anche dal settore giovanile. Delucis: “Rispetto per tutte le società, cominciamo dalla base”

Savona. Alessandro Delucis, un passato importante con la maglia biancoblu (esterno sinistro fino alla C2 con Piro), oggi è responsabile del settore giovanile del Savona Calcio, quello “vero”, il Savona 1907, arrivato a fregiarsi della dizione originale e prestigiosa dopo le peripezie note alle cronache.

La persona giusta, meglio il personaggio giusto, per fare il punto sul Savona, di cui ora è presidente Alain Milani. Ha vinto da trionfatore la Prima categoria, vuole dichiaratamente ripetersi in Promozione. Nel contempo si è rafforzato il settore giovanile, punto di forza di qualsiasi squadra di calcio.

Delucis, come ha impostato il settore?

“Vorrei dire per prima cosa che il Savona si aggiunge alle altre società che operano da sempre tra i giovani, con grande rispetto e senza voler travalicare nessuno. Certo, la maglia biancoblu ha il suo fascino e su questo contiamo. Abbiamo rifondato il settore nell’agosto del 2024 con l’attività di base, ora abbiamo gli open day al Bacigalupo, i camp estivi. Proseguiamo con l’attività di base, cioè i nati tra il 2015 e il 2020, e per il resto vedremo quale sarà la risposta. Una cosa è importante…”

Dica.

“Ricordo che a 10 anni mi consigliarono di cambiare sport, ma io mi impegnai al massimo fino ad arrivare ai professionisti. Ecco, con i bambini e i ragazzi ci vuole rispetto, bisogna aiutarli, accompagnarli nella crescita, nello sport come nella vita, che riescano o preferiscano magari smettere. Da tanti anni sono nell’Associazione calciatori, dove poniamo come primo obiettivo la crescita del giovane come individuo prima ancora che calciatore”.

Che futuro vede per la prima squadra? A Savona fin dove può arrivare una squadra di calcio?

“Adesso è in ottime mani, grazie al presidente, ai suoi collaboratori e a uno sponsor come Oro Cash del gruppo Gens Aurea, il cui direttore commerciale è un savonese, Mirko Grasso. Diciamo che con queste forze il Savona può radicarsi in serie D, ma ha il bacino per arrivare in Lega Pro. Sognare si può. Un discorso da affrontare eventualmente più avanti, con la città, gli imprenditori, gli amministratori e soprattutto senza alcuna competizione con gli altri sport. Pallanuoto e sincro, tra l’altro, sono ai vertici nazionali e non solo”.

Conclude Delucis: “Siamo impegnati anche in attività sociali, proprio in questi giorni (nella foto, ndr) abbiamo consegnato a Pediatria del San Paolo doni messi a disposizione dal negozio di giocattoli Quaglia di via dei Vegerio, grazie al torneo del 25 aprile intitolato a mio padre Stefano. Il Savona 1907 vuole vivere la città in tutti i suoi aspetti”.