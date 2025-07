Il Genoa inizia la preparazione, c’è anche Debenedetti

Genova. È iniziata ieri la preparazione estiva del Genoa. E del gruppo squadra rossoblù torna a far parte anche Alessandro Debenedetti. L’attaccante finalese è comparso in uno scatto pubblicato sui social dal club in queste ore.

Debenedetti è tornato alla base dopo il prestito al Mantova nella scorsa stagione. Ora il classe 2003 attende di scoprire il suo futuro: rimarrà a Genova o farà una nuova esperienza? Le prossime settimane di mercato saranno cruciali per sciogliere questo nodo, ma è anche vero che i rossoblù si stanno muovendo per un centravanti. E chissà che la soluzione non possa essere già in casa.