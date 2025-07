Il coordinamento “No inceneritore” in Valbormida: “I cittadini sono preoccupati e vogliono capire come evitarlo”

Cosseria. Il coordinamento delle associazioni “No inceneritore” esprime “grande soddisfazione per la seconda serata organizzata presso il comune di Cosseria”.

“Evidentemente i valbormidesi sono molto sensibili e preoccupati per l’ipotesi di questo insediamento industriale e sono venuti per cercare di capire e soprattutto sapere cosa possono fare per evitarlo – dicono dal coordinamento – Il nostro intento è di informare i cittadini valbormidesi ma soprattutto gli amministratori, la Provincia di Savona e la Regione Liguria che la Valle ha delle potenzialità che non possono essere espresse da impianti industriali impattanti come un inceneritore. Per anni siamo stati penalizzati da modelli di sviluppo che ci hanno sfruttato e mortificato, ora è il momento di cambiare visione e progettazione”.

“Per questo continueremo la nostra sensibilizzazione sia con prossimi incontri negli altri Comuni e sia esortando i sindaci ad approvare delibere comunali contrarie a questi progetti come è già stato fatto in alcuni Comuni. Il prossimo appuntamento sarà martedì 29 alle 17 in occasione del consiglio comunale di Cairo, durante il quale si chiede espressamente al sindaco di esprimersi ufficialmente sulle sue posizioni in merito. Siamo a disposizione per qualsiasi confronto e dialogo costruttivo per la nostra Valle Bormida”.