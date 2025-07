Il consigliere regionale Vaccarezza in Valbormida: “Territori fragili, ma ricchi di opportunità”

Valbormida.“La prima tappa della mia giornata è stata ad Altare, dove ho incontrato il sindaco Roberto Briano. Al centro del confronto le aree ex Savam, una ferita ancora aperta ma che può diventare una grande occasione. Questo territorio ha un doppio volto: da un lato rappresenta una criticità, dall’altro una concreta opportunità di crescita e sviluppo. Per coglierla davvero, però, servono sinergie forti, dalla Regione al Comune, affinché queste aree diventino pubbliche e possano accedere agli strumenti per il recupero e la riqualificazione”. Lo scrive il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“A Mallare ho trovato una comunità attiva e determinata. Grazie ai fondi Fosmit, sono stati stanziati 150 mila euro per l’area del Santuario dell’Eremita, dove si interverrà sulla messa in sicurezza dell’argine del Rio Merlino. A questo progetto si sommano i lavori del PSR per la pavimentazione della borgata e le risorse del bando GAL per la sistemazione dei sentieri. In un momento così delicato per i territori montani, è fondamentale sostenere i comuni più piccoli e fragili con strumenti concreti e visione a lungo termine”, scrive.

“A Piana Crixia, insieme al sindaco Massimo Tappa e al coordinatore dei Piccoli Comuni Daniele Galliano, abbiamo parlato dell’intervento in Località Masseria. Qui verrà risistemato l’argine delle acque bianche, in un’area dove la presenza del tufo ha danneggiato le tubazioni. Il progetto prevede la rimozione dell’attuale impianto e la posa di nuovi canali in cemento aperti, più semplici da mantenere e pulire nel tempo. Un intervento tanto tecnico quanto essenziale per la sicurezza e la vivibilità del borgo”, aggiunge Vaccarezza.

“Serve un lavoro di squadra costante tra Regione e Governo, per garantire efficienza e rapidità nell’uso dei fondi nazionali. Dobbiamo continuare a sostenere i piccoli comuni e l’entroterra ligure con responsabilità, concretezza e una strategia di lungo respiro. Questi territori non chiedono miracoli, ma risposte serie e durature”, conclude.