Il carburante “premium” che manca ai distributori Eni: “Carenza di prodotto, stiamo cercando di ripristinare la disponibilità”

Savona. E’ da mesi che manca ai gestori e ai distributori Eni del savonese una tipologia di benzina, ovvero la benzina con 98 RON, di elevata qualità e caratterizzata da un potere antidetonante superiore, più elevato mediamente di tre punti rispetto alle benzine standard.

Questa caratteristica consente un processo di combustione più regolare ed efficiente ed esalta le prestazioni del motore, garantendone un’elevata efficienza nel tempo. Sono in particolare i conducenti di auto di lusso e sportive, ma anche auto d’epoca, ad esempio, ad utilizzare questo tipo di carburante “premium”, che da tempo manca negli impianti della provincia, compreso anche quello nell’area di servizio Ceriale sud sull’autostrada A10.

Numerose le segnalazioni dei consumatori, che si sono chiesti il motivo di questa carenza distributiva, magari motivata da scelte aziendali o altro ancora.

La benzina 98 RON è disponibile sotto diverse denominazioni commerciali: Eni la propone come Blu Super+, mentre altri distributori utilizzano nomi come Benzina Plus 98 o Benzina Speciale 98 Ottani. Nonostante la benzina E5 95 domini la clientela italiana, la presenza della 98 RON è non più solo una nicchia di mercato, ma negli ultimi due anni sta spopolando in molti Paesi europei, come la Germania.

La benzina con 98 RON, grazie alla presenza nella sua formulazione di un pacchetto di additivi detergenti, con un elevato numero di otani, determina una perfetta pulizia del sistema di alimentazione del motore; la rimozione dei depositi precedentemente accumulati sulle valvole di vetture alimentate a lungo con altre benzine commerciali; maggiore efficienza del motore; mantenimento nel tempo delle emissioni iniziali, come se il motore rimanesse nuovo.

Inoltre, alcune case automobilistiche la prescrivono affinché vengano rispettati i valori delle emissioni, proprio perché in fase di omologazione per alcuni veicoli è il solo modo per rimanere sotto i valori massimi di legge proprio in funzione di un carburante maggiormente efficiente.

Sul caso sollevato da utenti e automobilisti, è intervenuta direttamente l’Eni, che ha precisato: “A causa di difficoltà di approvvigionamento di semilavorati e altre componenti produttive abbiamo una carenza del prodotto. Stiamo dando la priorità alla produzione di benzina 95 ottani, che è di gran lunga la più utilizzata dai consumatori”.

Sulla mancanza della benzina con 98 RON: “Stiamo cercando di ripristinare la disponibilità del carburante nel più breve tempo possibile” concludono dall’Eni. E questa è la speranza degli automobilsti che vogliono alimentare la propria auto con un carburante capace di garantire prestazioni eccellenti.

Si tratta certamente di una tipologia di benzina considerata di lusso, d’élite, ma al tempo stesso è anche un investimento per una protezione ottimale del motore e la tenuta complessiva del veicolo, oltre a rappresentare una scelta ecologica e nel segno di una maggiore sostenibilità ambientale.