Il 19 luglio torna “Porta e condividi”, la cena condivisa “on the road” nel centro storico di Toirano

Toirano. E’ in programma sabato 19 luglio la seconda edizione di “Porta e condividi”, la cena condivisa organizzata da alcuni cittadini di Toirano nel cuore del centro storico del paese.

I partecipanti di ritroveranno alle 20 in piazza San Martino e dalla “Portassa” per una serata “on the road” in cui ognuno porterà un piatto o delle bevande da condividere con gli altri commensali (oltre a posate, bicchieri e tovaglioli).

Le tavolate saranno messe a disposizione dall’organizzazione, grazie alla collaborazione del Comune di Toirano e dell’associazione Festa dei Gunbi.

Cibo condiviso e buona compagnia per una serata conviviale nel bellissimo centro storico di Toirano.

Prenotazione obbligatoria entro il 18 luglio presso la Tabaccheria Vianello o il Bar “U tanun du cafè” in via Braida.