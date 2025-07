Idee viaggio: dalla Liguria a Parigi in treno

Viaggiare in treno dalla Liguria a Parigi rappresenta una scelta affascinante e sostenibile per chi desidera scoprire nuovi luoghi attraversando paesaggi diversi, senza la frenesia degli aeroporti. Il treno consente infatti di godere appieno dell’esperienza del viaggio, osservando il territorio che lentamente si trasforma, dalla costa ligure fino alle campagne francesi, con la possibilità di fare tappe intermedie in città d’arte e piccoli borghi.

In un periodo in cui la mobilità sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione, il treno diventa non solo un mezzo di trasporto comodo ed efficiente, ma anche una modalità di viaggio che permette di contenere l’impatto ambientale. Inoltre, il collegamento ferroviario tra l’Italia e la Francia è ben sviluppato, con soluzioni che permettono di partire da diverse città liguri e raggiungere Parigi con pochi cambi.

Partire dalla Liguria: stazioni e collegamenti

La Liguria, regione affacciata sul Mar Ligure, offre diverse possibilità per chi desidera iniziare un viaggio ferroviario verso la Francia. Le principali stazioni di partenza sono Genova Piazza Principe, La Spezia Centrale, Savona e Ventimiglia. Quest’ultima, in particolare, rappresenta un punto strategico poiché situata al confine con la Francia e collegata direttamente con la rete ferroviaria francese.

Dalla stazione di Ventimiglia partono quotidianamente treni regionali e Intercity verso Nizza, Cannes e Marsiglia. Per raggiungere Parigi, è necessario prevedere almeno un cambio, solitamente a Marsiglia o Lione, per poi proseguire con i treni ad alta velocità TGV in direzione della capitale francese.

Chi parte da Genova può contare su collegamenti giornalieri verso Milano, dove è possibile salire su treni Frecciarossa o TGV diretti a Parigi. La durata complessiva del viaggio, a seconda dell’itinerario scelto, varia dalle 8 alle 11 ore.

Il fascino del viaggio lento e panoramico

Scegliere il treno significa anche abbracciare un ritmo di viaggio differente, più rilassato. Durante il tragitto dalla Liguria alla Francia, il paesaggio offre scorci di grande suggestione. Si parte dalla costa ligure, con le sue insenature e i borghi marinari, per poi attraversare le Alpi Marittime e scendere verso la Costa Azzurra.

In particolare, la tratta tra Ventimiglia e Nizza è una delle più panoramiche dell’Europa occidentale. Il treno costeggia il mare, offrendo vedute su promontori rocciosi, piccole spiagge e cittadine come Mentone, Villefranche-sur-Mer e Antibes. Questa parte del viaggio rappresenta una sorta di itinerario turistico a sé stante, in cui la ferrovia diventa il punto d’osservazione privilegiato.

Dopo la Costa Azzurra, il paesaggio cambia ancora: si entra nel cuore della Provenza, dove colline, vigneti e campi coltivati accompagnano il passeggero verso le grandi città del nord. I treni ad alta velocità, come il TGV, consentono di ridurre i tempi mantenendo comunque il comfort tipico del viaggio su rotaia.

Organizzare al meglio l’arrivo a Parigi

Raggiunta Parigi, ci si trova in una delle capitali più dinamiche d’Europa. Le principali stazioni ferroviarie della città sono Gare de Lyon, Gare de l’Est e Gare Montparnasse. Da qui, è possibile proseguire comodamente verso tutte le zone della città utilizzando la metropolitana o i taxi. Tuttavia, per chi viaggia con bagagli ingombranti o desidera visitare la città senza pensieri già al primo giorno, può essere utile utilizzare un servizio di deposito bagagli a Parigi come ad esempio quello di Radical Storage.

Grazie a questo tipo di servizio, i bagagli vengono custoditi in luoghi sicuri e accessibili, liberando il viaggiatore dal peso delle valigie e permettendogli di esplorare la città in piena libertà. Questa soluzione si rivela particolarmente vantaggiosa se si arriva la mattina e si ha il check-in dell’alloggio nel pomeriggio, oppure se si riparte in serata.

Parigi è ben servita anche dal punto di vista dei collegamenti interni. La rete metropolitana, integrata con bus e tram, consente di raggiungere facilmente quartieri come Montmartre, il Marais, Saint-Germain-des-Prés e la zona della Tour Eiffel. Per un soggiorno di più giorni, può essere conveniente acquistare un pass trasporti come il Paris Visite o la Navigo Découverte.

Esperienze da vivere lungo il tragitto

Uno degli aspetti più interessanti del viaggio in treno dalla Liguria a Parigi è la possibilità di fermarsi in alcune città lungo il percorso. Nizza, ad esempio, è una tappa ideale per una breve sosta, grazie al suo centro storico, alla Promenade des Anglais e ai musei dedicati a Chagall e Matisse.

Marsiglia, seconda città di Francia per popolazione, offre un mix affascinante di culture, con il porto vecchio, la basilica di Notre-Dame de la Garde e la vivace atmosfera mediterranea. Da qui, partono numerosi TGV diretti a Parigi, rendendo il proseguimento del viaggio comodo e diretto.

Un’altra possibilità è quella di sostare a Lione, importante snodo ferroviario e città dal grande valore storico e gastronomico. I quartieri del centro antico, le traboules e i celebri bouchons lionesi costituiscono un’esperienza che arricchisce il viaggio ancor prima di giungere alla destinazione finale.

Chi desidera organizzare al meglio le fermate può contare su portali che offrono la pianificazione completa dei collegamenti, con orari aggiornati e possibilità di prenotare treni e hotel. Il sistema ferroviario francese (SNCF) è efficiente e ben strutturato, e permette di integrare tratte regionali e ad alta velocità con una certa flessibilità.

Alternative e varianti di percorso

Oltre al percorso tradizionale via Costa Azzurra e Provenza, esistono altre possibilità per raggiungere Parigi partendo dalla Liguria. Una di queste è passare da Milano, proseguendo poi con il TGV diretto che attraversa le Alpi verso Chambéry, Bourg-en-Bresse e infine Parigi. Questo itinerario, sebbene meno panoramico della tratta costiera, consente di arrivare in tempi competitivi, con una sola coincidenza.

Alcuni viaggiatori scelgono anche di fare tappa in Svizzera, attraversando il confine a Domodossola o Chiasso e raggiungendo Ginevra o Losanna, per poi prendere un treno per la capitale francese. Questa variante si adatta a chi desidera combinare l’esperienza francese con una breve esplorazione del territorio svizzero.

Una soluzione interessante per chi viaggia con bambini o desidera una sistemazione più comoda è rappresentata dai treni notturni, disponibili in alcuni periodi dell’anno e gestiti da compagnie come Thello (attualmente non operativa, ma in passato attiva sulla tratta Italia-Francia) o compagnie che prevedono carrozze letto e cuccette.