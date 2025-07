I guantoni di Moraglio a difesa del Savona: “Non potevo chiedere di meglio”

Un’estate caldissima. La piazza più calda di tutte. E ad Alberto Moraglio piacciono sia il caldo estivo sia le sfide. Il portierone classe 1990 ha scelto il Savona in Promozione dopo tanti anni di Eccellenza. Leader della Cairese e del Campomorone Sant’Olcese. Un ritorno dove tutto era cominciato: “Se sogno di giocare nuovamente al Bacigalupo? Beh, questo non dipende da me o dal club ma sarei anche solo contento di sapere di aver contribuito a portare il Savona in alto quando tornerà nella sua casa”. Era la stagione 2007/2008 quando un giovanissimo Moraglio muoveva i primi passi nel mondo dei grandi. Era l’annata iniziato con mister Monteforte e poi proseguita con Celestini e Viviani.

Perché il Savona?

Era l’unica soluzione possibile. Le motivazioni di cuore che ti dà giocare per la città in cui sei nato sono uniche. Servivano questi stimoli dopo un anno tribolato non a livello calcistico. Non potevo chiedere di meglio.

Già in inverno c’erano stati contatti?

Sì, vero. Ma sarei tornato a giocare soltanto per il Finale in campionato (con cui aveva iniziato la stagione ndr) anche per rispetto di un portiere bravo come Gianluca Bova. E non nascondo che vedere il Finale salvo è stato un grande sollievo per me.

Un po’ come con l’Alassio di Vincenzi, ma con molta più risonanza, c’è anche qui l’obbligo di vincere…

Per fortuna sono sempre stato abituato a guardarmi più avanti che indietro. La pressione c’era, anche se meno sbandierata, anche alla Cairese. L’abitudine alla pressione fa crescere anche dal punto di vista psicologico. Arrivato a 35 anni spero di dare una mano anche da questo punto di vista. Savona non è paragonabile ad altre piazze.

Cosa ti ha chiesto la società?

Ho trovato un club che sta cercando di costruire un senso di attaccamento ai colori. Ci sono tanti giocatori savonesi e chi è del posto si sente maggiormente responsabilizzato. So che dovrò aiutare non solo tra i pali ma anche a livello di spogliatoio visto che la pressione sarà tanta. Per me è un onore essere stato scelto.

Dopo le stagioni con mister Alessi, ora un altro “seguace” di Monteforte. Lavorare con mister Cola non sarà quindi una novità totale?

Non conoscevo il mister personalmente, ma so che lavora in modo simile ad Alessi. Chiaramente ogni allenatore dà anche la sua impronta personale ma molti concetti sono noti.

Sei riconosciuto come tra i portieri più forti della regione. Ma è nota la tua caratura anche a livello morale. Chi sono stati i tuoi maestri?

Sia allenatori sia compagni. Ho vissuto spogliatoi importanti. Al Savona con mister Viviani ho capito che il calcio doveva essere qualcosa di più di un semplice divertimento. Era il Savona della Serie D, facevo il terzo dietro a Giribaldi e Illiante. Quest’anno ritrovo Armando Amicone, il preparatore dei portieri dell’epoca.

Penso di essere cresciuto tanto nello spogliatoio dell’Alassio FC. A 24 anni avevo fatto una scelta particolare ripartendo dalla Terza Categoria. Vivere quello spogliatoio guidato da mister Amedeo Di Latte è stato fondamentale per me. La domenica, specialmente i primi due anni, non ero quasi mai impegnato. Ecco quindi che l’allenamento settimanale e il lavoro su se stessi diventava fondamentale. Ero aiutato da un grande preparatore dei portieri come Domenico Doardo, che ha lavorato anche con Di Canio. La mia crescita è poi proseguita alla Cairese. Anche qui uno spogliatoio importantissimo. E un allenatore dei portiere come Federico Marini che mi ha aiutato a crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico. Giunto poi a 28 anni ho capito che era tempo che gli onori di leader toccassero anche a me. Mister Alessi, che è anche un amico, mi ha dato grosse responsabilità.

Sestrese, Praese, Pontelungo. Guardiamo al campionata, a chi fare attenzione?

Ipotizziamo come sembra che l’Angelo Baiardo vada nel Girone B. Sarà in ogni caso un campionato senza squadre di Imperia e pieno di genovesi. Andare a Genova è sempre complicato. Oltre alle formazioni che hai citato, penso a campi tosti come quello della Sampierdarenese. E a piazze calde con tifoseria come Albissole e Masone. Ma anche a Legino è sempre battaglia. Come sempre contro il Savona tutti daranno lo qualcosa in più per regalarsi un successo da ricordare. Attenzione al Finale del mio amico Alessi. Ha fatto un mercato interessante con giocatori esperti ma anche tanti giovani affamanti e da lanciare.

Tra i portieri, chi vedi protagonista?

Pur non conoscendolo, Breeuwer del Pontelungo è ormai una certezza. Da tanti anni sta facendo molto bene. Faccio un in bocca al lupo particolare a Daniele Pastorino per la sua nuova avventura all’Albissole. Interessante sarà vedere Mirco Rainone alla Sestrese. Un giovane bravo con cui ho giocato al Campomorone.