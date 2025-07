Grave incidente in moto ad Alassio, il noto showman Gianni Rossi ricoverato all’ospedale Santa Corona

Alassio. Grave incidente stradale, nella serata di ieri (7 luglio), ad Alassio. È successo in via Leonardo da Vinci, con un motociclista portato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Vittima dell’incidente, come riportato da Riviera24, è stato lo showman Gianni Rossi, originario di Diano Marina, presentatore e primo conduttore sul red carpet al Festival di Sanremo, che si trova tutt’ora ricoverato presso il nosocomio pietrese.

Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava in sella alla sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un’autovettura, avendo la peggio.

Salvifico, come specificato da Riviera24, è stato l’intervento di di un passante, che ha fermato un’emorragia in corso, stringendogli una cintura intorno ad una gamba ed evitando il peggio.

È stato poi soccorso dalla Croce Rossa di Alassio e dall’automedica del 118 e trasportato, in codice rosso, a Pietra Ligure.

In seguito all’accaduto, ha riportato diverse fratture oltre alla copiosa perdita di sangue dovuta alla ferita sulla gamba, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Resta da capire ora se e come riuscirà a portare a termine il suo ricco calendario di impegni estivi.