Gli europarlamentari PD Gori e Bonaccini il 4 luglio a Savona

Savona. Prosegue il tour nei distretti industriali del nord Italia promosso dagli europarlamentari del Partito Democratico Giorgio Gori e Stefano Bonaccini.

Dopo la tappa inaugurale del 22 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo con la Convention “Innovare per tornare a crescere” e le tappe a Varese, Novara, Vicenza, in Emilia-Romagna, e poi a Brescia, Mantova, Piacenza e Trento, venerdì 4 luglio i due esponenti PD saranno a Savona per un confronto diretto con imprese, lavoratori, associazioni di categoria e sindacati.

L’obiettivo è quello di ascoltare le istanze e le specificità dei distretti e dei territori e discutere delle politiche europee per l’industria, la manifattura, il lavoro, l’energia. In un quadro globale sempre più segnato da instabilità geopolitica, transizione green e nuove barriere commerciali, la competitività dell’industria europea è sotto pressione.

L’iniziativa mira ad analizzare gli strumenti europei a sostegno della produzione e dell’innovazione; raccogliere contributi dal tessuto produttivo locale; rafforzare il legame tra politica europea e industria.