Giulio Alluto è il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico di Varazze

Varazze. Cambio della guardia: è Giulio Alluto il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico cittadino.

“Vorrei ringraziare il segretario uscente Luca Baglietto, per il lavoro svolto e vorrei evidenziare il ritorno nel nostro circolo di amici e compagni ricchi di competenze ed esperienze professionali sicuramente utili al circolo. – spiega – Inoltre comunico che il circolo del PD varazzino, sta elaborando un documento programmatico di analisi dei bisogni della nostra città partendo dall’oggettività dei dati demografici, economici, sociali e ambientali del nostro territorio con l’obiettivo di progettare la Varazze del futuro”.

“Tale documento programmatico – prosegue Alluto – sarà la base di confronto con i cittadini e le associazioni economiche, sociali ed ambientali del territorio. Vogliamo elaborare un ‘progetto di città’ in grado di integrare tutti gli aspetti del territorio (urbanistico, economico, sociale ed ambientale) nell’ottica della partecipazione e del confronto con i cittadini, con le categorie economiche e con l’associazionismo per evitare di cadere in errori che possono portare a progettare interventi non inseriti nel contesto urbanistico cittadino, come ad esempio la progettazione della nuova Piazza Vittorio Veneto”.