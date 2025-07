Savona. Bandiere a tinte rosse e gialle che sventolavano sulle spiagge di Savona, le vie del centro “invase” da cori spagnoli, tanti giovani tutti insieme come forse non si erano mai visti nella città. Infine piazza Sisto IV “addobbata” per l’occasione, con un palco che è stato teatro della messa di ieri sera, sabato 26 luglio.

Una grande festa quella che ha preso vita tra le vie della città della Torretta. Ma si è respirata anche tanta fede. Tutto questo grazie ai 1700 giovani, provenienti dall’Arcidiocesi di Madrid, che hanno deciso di fare tappa a Savona prima di ripartire questa mattina, ore 7.30, direzione capitale per assistere al Giubileo dei Giovani 2025.

“È stata un’esperienza unica e indimenticabile. Una grande emozione – esordisce Martina Maspes, responsabile della Pastorale Giovanile della diocesi di Savona-Noli – è stata anche una testimonianza del fatto di come Savona sia una città accogliente. Il nostro capoluogo di provincia non è grande per cui “scegliere” di accogliere così tanti giovani non è stato semplice. Ma alla fine ne è valsa la pena.

Sono stati momenti di condivisione, di scambio culturale, di risate ma alla base ci ha unito una grande fede in Dio”.

“Che cosa ci siamo detto salutandoci? Che speriamo di rivederci a Roma”, conclude Martina.

Infatti dopo il Giubileo degli Adolescenti (di aprile e che è coinciso con la morte di Papa Francesco) con cui la nostra diocesi ha partecipato con oltre 250 ragazzi, adesso è tempo di quello dei Giovani.

Domani mattina, lunedì 28 luglio, 27 ragazzi della diocesi scenderanno a Roma per partecipare anche a questo Giubileo. Saranno ospiti della parrocchia di don Matteo Bianchi (ex parroco di Savona) insieme a giovani della diocesi di Massa. Resteranno fino a domenica quando ci sarà la messa in piazza San Pietro presieduta dal nuovo Papa. Sabato sera invece parteciperanno alla veglia a Tor Vergata. I giovani savonesi oltre che dagli educatori, dalle suore, dai catechisti e dai membri della Pg saranno accompagnati dal vescovo Calogero Marino.