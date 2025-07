Ginnastica acrobatica, esperienza internazionale per la Polisportiva AGI

Torino. Al PalaRuffini di Torino, da venerdì 11 a domenica 13 luglio, si è svolta la prestigiosa Turin Acro Cup 2025, una tra le più importanti competizioni internazionali di ginnastica acrobatica, giunta alla sua undicesima edizione.

Sono arrivati, oltre che dall’Italia, centinaia di ginnasti da varie nazioni del mondo che hanno reso l’evento un’esperienza emozionante e spettacolare.

La Polisportiva Agi ha portata in gara la coppia Celeste Rega e Margherita Caracciolo nella categoria Beginners. Il loro esercizio artisticamente coinvolgente con un’ esecuzione precisa le ha permesso di superare la qualificazione e di accedere alla finale. Un risultato eccellente raggiunto dalla squadra per la prima volta. Nella giornata conclusiva hanno migliorato notevolmente il loro punteggio, concludendo all’undicesimo posto, ottenendo un valore di esecuzione tra i più alti della loro categoria.

Grande soddisfazione per la Polisportiva AGI, per le istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus e per le bravissime ed emozionate ginnaste Celeste e Margherita alla loro prima esperienza internazionale.

Margherita Caracciolo e Celeste Rega alla Turin Acro Cup