Genova: sempre più imprese si affidano a servizi di vigilanza privata per proteggere sedi e cantieri

In un polo dalla grande tradizione industriale come Genova la vigilanza privata rappresenta una risorsa sempre più strategica per le imprese. Questo investimento in sicurezza garantisce una maggiore serenità, tutelando il lavoro quotidiano e proteggendo l’attività da furti o atti vandalici.

Il binomio vigilanza privata Genova riguarda il mercato del lavoro a 360°: a beneficiarne sono soprattutto settori quali l’edilizio o il logistico, le cui imprese sono dislocate in varie sedi e cantieri di dimensioni spesso ragguardevoli e per questo più difficili da sorvegliare. I migliori servizi di vigilanza privata a Genova offrono inoltre soluzioni scalabili, pensate proprio per adattarsi alle esigenze di realtà differenti e in continua evoluzione.

Servizi di vigilanza privata per aziende: cosa sono

Tecnicamente, i servizi di vigilanza privata per le aziende comprendono una serie di attività svolte da istituti autorizzati con l’obiettivo finale di garantire la sicurezza di beni, persone e infrastrutture aziendali. Queste aziende garantiscono diverse tipologie di intervento. La più comune e conosciuta è la classica sorveglianza statica, ormai poco efficace, che si avvale della presenza fisica di una guardia giurata presso il sito aziendale.

La vigilanza privata per aziende si è tuttavia notevolmente evoluta nel corso degli anni, e oggi comprende servizi più complessi, quali ad esempio:

Pattugliamento dinamico con droni di aria o di terra

Controllo accessi

Gestione degli allarmi provenienti da sistemi di sicurezza

Monitoraggio 24/7 tramite sistemi di videosorveglianza potenziati dall’intelligenza artificiale

Videoronde/videoispezioni automatizzate in sistemi TVCC potenziati dall’IA



Le imprese possono dunque disporre di misure integrate che uniscono la presenza fisica del personale con tecnologie avanzate di sicurezza, come sensori, droni, telecamere intelligenti e impianti antintrusione. Queste combinazioni sono particolarmente diffuse nei cantieri, dove la presenza di materiali e macchinari costosi, unita alla temporaneità delle strutture, rende i luoghi più esposti a furti e danneggiamenti.

Limiti e vantaggi dei servizi di vigilanza aziendale privata

I vantaggi della vigilanza privata per imprese e industrie genovesi sono evidenti. In primo luogo, essa rende possibile un controllo costante e tempestivo su tutto ciò che accade all’interno e nei pressi delle aree aziendali, con la possibilità di intervenire subito in caso di anomalie. Non è tra l’altro da sottovalutare il fatto che la presenza stessa di un servizio di vigilanza professionale funzioni da deterrente per i malintenzionati.

Un aspetto cruciale della vigilanza privata è la personalizzazione. Ogni azienda potrà disporre di una soluzione su misura, perfetta per il tipo di attività svolta e per la tipologia di rischi potenziali. Grazie all’adozione di tecnologie di sorveglianza di ultima generazione, le imprese possono anche monitorare a distanza e in tempo reale ciò che accade nei propri spazi, anche fuori dagli orari di lavoro e su tutti i device connessi con la rete aziendale.

I pro sono dunque tanti, ma prima di investire sulla vigilanza privata è bene fare attente valutazioni. Il costo di questi servizi può difatti essere significativo soprattutto per realtà che si trovano a dover fare i conti con budget limitati: in questo caso una formula vincente può essere quella del servizio di monitoraggio e intervento su allarme con sistemi di sicurezza e videosorveglianza in comodato gratuito.