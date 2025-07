Garlenda, tutto pronto per la 42esima edizione del Meeting Internazionale delle Fiat 500 storiche

Garlenda. Conto alla rovescia per il 42° Meeting Internazionale delle Fiat 500 storiche, che si svolgerà dal 4 al 6 luglio, con il consueto prologo già dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio (aperitivo di benvenuto all’Ipercoop di Albenga e serata di festa in Borgata Ponte a Garlenda). QUI trovi il programma completo dell’evento.

Il territorio

Come da tradizione, l’evento ha una importante ricaduta sul turismo del ponente ligure, non solo in termini di presenze (molti cinquecentisti prenotano di anno in anno e si fermano per un periodo superiore rispetto ai tre giorni della manifestazione), ma anche di occasione di scoperta delle peculiarità di costa ed entroterra.

Il programma prevede infatti tour diurni e serali con varie tappe. Due le mete del primo giorno, venerdì 4, che è anche il compleanno della 500 (il 4 luglio 1957 fu infatti la piccola utilitaria fu ufficialmente lanciata sul mercato). Al pomeriggio gli equipaggi saranno a Laigueglia, mentre in serata li attende Ceriale.

Sabato in tarda mattinata si partirà per il Grand Tour, che condurrà le bicilindriche a Toirano, dove si svolgerà anche il pranzo con piatti tipici.

Domenica, come già da alcuni anni, anche per la Gran Parata finale si è deciso di uscire da Garlenda e di portare l’allegria e i colori delle simpatiche utilitarie in giro per la riviera. Per l’edizione 2025 è stata scelta Loano, che per tutta la mattinata vedrà il lungomare animarsi al suono di clacson, rombi di motori e musica. Prevista inoltre l’esibizione del gruppo folcloristico “La Paranza del Geco”.

La Sicilia

L’isola è la “regione d’onore” 2025 e sono attesi a Garlenda oltre 100 equipaggi. Come da qualche anno a questa parte, dopo aver dato spazio alle nazioni estere in cui sono presenti Club dedicati alla 500, nelle ultime edizioni Meeting è dedicato alle regioni italiane, i cui cinquecentisti sono invitati a rappresentare al meglio il loro territorio, con le eccellenze enograstronomiche, artigianali e di intrattenimento. Considerando il calore dei siciliani e la importante presenza del Fiat 500 Club Italia in tale regione, ci saranno senz’altro momenti indimenticabili, in particolare il venerdì pomeriggio con “Sicilia in festa” e il sabato sera durante il Gran Galà sul palco di Parco Villafranca.

La cultura e l’educazione stradale

Durante tutta la manifestazione il Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa” sarà aperto gratuitamente con orario 9-18. Sarà possibile visitare la mostra “I giovani raccontano la 500”, con gli elaborati grafici realizzati dagli studenti di alcune scuole superiori del territorio. Prevista la consueta mattinata di approfondimento culturale e tecnico. Gli esperti Carlo Giuliani ed Enrico Bo parleranno della 500 F, che quest’anno festeggia il suo mezzo secolo, e sarà presentato il libro “Quando c’era la 500” , scritto da Giovanni Orsini con Alessandro Dragone, due soci del Fiat 500 Club Italia che si sono cimentati in un particolare “diario” della mitica utilitaria, dal periodo di progettazione sino alla fine della produzione, attingendo dal materiale stampa dell’epoca.

Non mancherà la presenza della Polizia, con il Pullman Azzurro e la Lamborghini, a ricordare l’importante tema dell’educazione stradale, che già ad aprile ha portato a Garlenda oltre 300 ragazzi per l’evento “Crescere Sicuri”.

Meeting della Gentilezza

Il Meeting 2025 sarà il primo a svolgersi con il partenariato del MIG! Il Fiat 500 Club Italia ha infatti aderito al Movimento Italiano per la Gentilezza, l’associazione di Promozione Sociale che rappresenta l’Italia all’interno del World Kindness Movement (WKM), la rete globale dedicata alla diffusione della cultura della gentilezza e del rispetto reciproco.

La Fiat 500, con il suo simbolismo di amicizia e unione, è il veicolo perfetto per portare avanti il nostro messaggio di positività e rispetto.

L’eroina della Pechino-Parigi 2025

“Lucia”, una 500 R del 1973 di provenienza sammarinese, tra maggio e giugno ha partecipato al massacrante rally “Pechino-Parigi”, affrontando quasi 15.000 chilometri tra Asia ed Europa. Arrivata sana e salva nella capitale francese, prima di far ritorno a casa ha deciso di fare tappa a Garlenda, non volendo mancare alla grande festa dedicata a tutte le sue “sorelle”. Con i suoi piloti, Roberto Chiodi e Fabio Longo, ci sarà modo di approfondire l’incredibile avventura, che ricorda ancora una volta l’affidabilità e la robustezza di una vettura nata utilitaria, ma con il cuore capace di affrontare ogni prova.

Cinquecentisti dal mondo

L’internazionalità dell’evento sarà garantita anche quest’anno dalla consistente partecipazione di cinquecentisti dall’estero. Annunciata la presenza di una rappresentanza del Club portoghese, che negli ultimi anni ha preso piede organizzando vari eventi e ponendosi come punto di riferimento per gli appassionati del Paese. Non mancheranno gli affezionatissimi olandesi, che a settembre festeggeranno il 45° anniversario della fondazione del loro sodalizio, ed anche neozelandesi e giapponesi, a sottolineare il grande amore per la 500 anche nei luoghi più lontani dall’Italia. Per chi viene da più distante, la partecipazione al Meeting di Garlenda è spesso un’occasione di vacanza o di veri e propri “grand tour” degni dei viaggiatori ottocenteschi.

La 500 non passa mai di moda

Con riferimento ai 50 anni della F e con un piccolo gioco di parole, lo slogan dell’edizione 2025 del Meeting è “500 is Fashion”, per sottolineare come l’iconica bicilindrica sia diventata un oggetto “cult” dal design inconfondibile e modaiolo, ma anche rammentare gli anni d’oro in cui la moda italiana esplodeva nel mondo. Grazie alla collaborazione con il Museo d’Impresa DAPHNÉ della moda e del profumo a Sanremo, al “Dante Giacosa” saranno esposti alcuni abiti vintage e durante il Galà del sabato sera ci sarà una piccola sfilata per ricordare l’inconfondibile stile degli anni in cui la 500 era la regina delle strade italiane e non solo.

Un evento mondiale basato sulla cooperazione

Come fa un paese di 1.400 abitanti ad avere un richiamo di portata internazionale? La macchina organizzativa del Meeting funziona perché può contare sulla cooperazione di molte realtà che lavorano in sinergia con l’obiettivo comune di regalare ai partecipanti un’esperienza indimenticabile: enti locali, forze dell’ordine, associazioni e attività commerciali garantiscono un soggiorno accogliente e caloroso, ed il contributo degli sponsor è ovviamente fondamentale per arricchire l’evento e donare un ragguardevole valore aggiunto. Tra i molti, hanno contribuito con entusiasmo e coinvolgimento Axel Gerstl fornitura ricambi ed accessori, Ipercoop Liguria, Centro Commerciale Le Serre di Albenga, Allianz con convenzioni molto vantaggiose per i soci del Fiat 500 Club Italia, Banca di Caraglio, OPS che ha curato la cartellonistica pubblicitaria, MaFra con i prodotti per la bellezza dell’auto, la storica ditta Noberasco, accanto al Meeting sin dal primo evento del 1984, Acqua Calizzano, fornitore ufficiale dell’acqua durante il Meeting, PETRONAS Lubricants Italy e Ghibli Lubrificanti, specialisti nella manutenzione dell’auto, Ottica Ottobelli, Pasqualini Caffè, Viticoltori Ingauni e Panificio Cacciò.