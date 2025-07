Garlenda, trekking alla scoperta del territorio e teatro per la Giornata delle Pro Loco

Garlenda. Domenica 13 luglio in occasione della Giornata Nazionale delle Pro loco d’Italia, la pro loco di Garlenda propone una giornata di attività per tutte le età e alla scoperta del territorio.

Alle 16.30 un momento di festa dedicato ai più piccoli e ai ragazzi con giochi e merenda. Cuore della giornata una iniziativa alla scoperta del territorio, per esplorare le bellezze dei sentieri, di antichi oratori e cappelle: si tratta del Trekking, dalle ore 17, guidato dall’Agenzia le Guide del Golfo con meta la frazione di Paravenna, dove l’Agriturismo U Spigu, l’Azienda Agricola di Raimondo Gisella e Le Delizie di Valentina proporranno un gustoso Agriaperitivo a base di prodotti locali.

L’iscrizione al Trekking ha il costo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria al +39 371 155 3580

Alle 21 in piazza del Municipio di Borgata Ponte, lo spettacolo teatrale “Operativi” a cura di Kronoteatro Terreni creativi. Biglietto di ingresso simbolico ad un euro.

In piazza di Borgata Ponte per tutta la giornata saranno presentate le molte attività della Pro loco, e le manifestazioni in programma per il 2025.

La sede della Pro Loco sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 disponibile per nuovi tesseramenti e a servizio di residenti e turisti.