Garlenda, inaugurato il 42esimo Meeting Internazionale Fiat 500. Vaccarezza: “Uno degli eventi più attesi dell’anno”

Garlenda. “Uno degli eventi più attesi dell’anno a cui partecipo sempre con grande piacere che richiama appassionati da ben 20 nazioni, trasformando il comprensorio in una vivace esposizione di centinaia di Fiat 500”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza ha commentato l’inaugurazione della 42esima edizione del Meeting Internazionale Fiat 500

“Il programma 2025 conduce i partecipanti alla scoperta di incantevoli località come Laigueglia, Villanova d’Albenga e Toirano, – ha proseguito. – Un tocco davvero speciale è dato dalla presenza dei tanti equipaggi dalla Sicilia, ospite d’onore di questa edizione”.

“Il tema di questa edizione, ‘500 is Fashion’, inoltre, celebra il fortissimo legame tra l’auto e la moda italiana, esplorando il suo impatto culturale. Davvero un’occasione imperdibile per celebrare un’icona della storia automobilistica italiana e per vivere un weekend indimenticabile”, ha concluso Vaccarezza.