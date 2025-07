Garlenda, concluso il 42esimo Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia

Garlenda. Il 42° Meeting di Garlenda si arricchisce di una storia speciale e toccante. Jean Pierre Allain, di 94 anni proveniente da Marsiglia, ha partecipato ancora una volta a questo evento unico percorrendo con spirito allegro 400 km. Jean Pierre ha iniziato a venire al meeting nel 2023 e da allora non ha mancato un appuntamento, tornando ogni anno per godere dell’atmosfera e divertirsi.

Quest’anno, Jean Pierre è venuto assieme a suo nipote Quentine ed è stato accompagnato al Museo dal socio Marco Pastorelli. Nato nel 1931, Jean Pierre ha una lunga storia di amore per i motori. Negli anni ’80 ha partecipato a gare motociclistiche, ma dopo un grave incidente ha rimpiazzato le due ruote con la Fiat 500, che ha ricostruito completamente da solo, utilizzando pezzi di una Fiat 127. L’auto ora ha 280.000 km, tutti percorsi da Jean Pierre. Mentre ha passato tutte le altre auto ai suoi nipoti, ha tenuto questa per sé e la usa quotidianamente.

Jean Pierre racconta la sua storia con fare brillante ed occhi entusiasti, facendo cenno alla passione per il motorismo (che lo ha ovviamente tenuto in gran forma!) e al passato nel mondo tessile, per il quale ha inventato diverse migliorie dei macchinari coinvolti nel confezionamento di stoffe e accessori.

Il Meeting di Garlenda è orgoglioso di accogliere ancora una volta Jean Pierre Allain e celebrare la sua dedizione e passione per un’auto speciale. La sua storia è un esempio di come la passione e l’amore per i motori possano attraversare generazioni e continuare a ispirare. Domenico Romano dimostra la sua gratitudine donando un ricordo del Museo, e dichiarando che sono persone come Jean Pierre che motivano il Fiat 500 Club Italia a continuare nella missione di portare assieme le persone, con le loro storie ed i racconti di ciò che le appassiona, indipendentemente dall’età anagrafica o da qualsiasi altra distanza o barriera mentale.