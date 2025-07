Fungaioli perdono l’orientamento: dopo il caso di Sassello ricerche in corso a Montenotte

Cairo Montenotte. Fungaiolo si perde nei boschi di Montenotte, in località Ferriera: sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile per l’uomo di 85 anni che nel tardo pomeriggio ha dato l’allarme, chiamando un famigliare per chiedere aiuto. Le sue condizioni sono buone, e grazie al segnale del cellulare i soccorritori sono già sulle sue tracce.

Nella giornata odierna si tratta del secondo caso, dopo quello di Sassello, dove anche lì un fungaiolo ha perso l’orientamento nella foresta della Deiva, nel Parco del Beigua. Vigili del fuoco e Soccorso Alpino in azione, che sono riusciti a ritrovare l’uomo, residente nell’alessandrino, arrivato nei boschi sassellesi per cercare qualche porcino estivo. Purtroppo il suo bottino è stato di pochi esemplari, poi ha capito di essere in difficoltà e ha dato l’allarme.

A guidare le ricerche anche il sindaco Gian Marco Scasso, che sottolinea come “le strade del parco siano ormai difficilmente percorribili con i mezzi di soccorso, anche se in questo caso abbiamo avuto fortuna e il fungaiolo è stato ritrovato in tempi brevi”.