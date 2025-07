Frane sulle provinciali, in corso i sopralluoghi: 500 mila euro per gli interventi

Rialto/Magliolo. A seguito del violento nubifragio che, nella giornata di ieri, ha colpito con particolare intensità il territorio savonese, la Provincia ha attivato le procedure di emergenza previste dalla normativa per i casi di “somma urgenza”, finalizzate al ripristino della sicurezza stradale e alla tutela della pubblica incolumità.

In queste ore, il personale provinciale è al lavoro per completare i sopralluoghi e la redazione dei verbali tecnici, propedeutici all’affidamento diretto degli interventi più critici. Due, in particolare, le situazioni che hanno richiesto immediata attenzione e per le quali si prevede un impegno economico complessivo di circa 500 mila euro.

SP17 Finale Ligure – Calice – Rialto, al km 10+500

Nel tratto compreso nel territorio comunale di Rialto, si è aggravato un dissesto già in atto su un segmento stradale precedentemente delimitato, dove il traffico era regolato a senso unico alternato a vista. Le intense precipitazioni hanno compromesso ulteriormente la stabilità della carreggiata, rendendo necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile. L’ammontare stimato dei lavori si aggira intorno ai 250 mila euro (importo indicativo, in fase di puntuale verifica).

SP490 “del Colle del Melogno” – Località Canova (Magliolo), al km 32+000

In questo secondo caso, si è verificato un importante fenomeno franoso che ha interessato la parete rocciosa a monte, riversando una notevole quantità di materiale sulla sede stradale. Al fine di ripristinare la piena fruibilità della carreggiata in entrambe le direzioni di marcia, è in corso la programmazione di un intervento del valore di circa 250 mila euro (importo indicativo, in fase di puntuale verifica), che comprenderà: operazioni di disgaggio delle porzioni instabili del versante, con successiva messa in sicurezza definitiva della parete, mediante posa di reti corticali e chiodature.

“Grazie all’attenzione e all’impegno della nostra struttura, già dalle prime ore successive agli accadimenti della mattinata di domenica, è stato possibile individuare e gestire le ennesime due problematiche di emergenza che interessano la nostra viabilità di territorio, coinvolgendo importanti collegamenti. L‘obiettivo è quello di poter ripristinare, quanto prima e anche in via provvisoria, il transito e procedere con interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio in modo compiuto e, allo stesso tempo, senza indugio” – ha dichiarato il presidente Pierangelo Olivieri.