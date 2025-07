Nuovo sopralluogo nel territorio di Magliolo sulla strada provinciale S.P. 490, che il 13 luglio ha subito danni importanti,obbligando la Provincia di Savona alla chiusura di un’arteria fondamentale di collegamento fra riviera ed entroterra attraverso il colle del Melogno.

“Gli interventi sono già partiti, e contiamo di poter restituire al comprensorio in pochi giorni, se non addirittura in poche ore, una viabilità almeno inizialmente a senso unico alternato” ha evidenziato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza nel corso dell’incontro tecnico di questa mattina.

Altra tappa si è svolta in Via Isorella, nella omonima frazione, dove domenica scorsa le conseguenze del maltempo sono state molto serie, creando una situazione di grande pericolo, isolando parzialmente la zona, in cui vivono 15 persone. Un totale di dieci abitazioni raggiungibili solo attraverso un percorso alternativo non proprio agevole.

“Il sindaco Enrico Lanfranco e il vice sindaco Valerio Delmonte in tempi molto rapidi mi avevano messo a conoscenza dell’accaduto e oggi, insieme al responsabile dell’ufficio tecnico Matteo Bruzzone abbiamo immaginato tutte le possibili strategie per risolvere nel più breve tempo possibile il dissesto in atto, agendo tempestivamente e in sicurezza” ha spiegato Vaccarezza.

“Spero, nelle prossime settimane, di poter dare ai cittadini di Magliolo, e specialmente della frazione interessata, la migliore delle notizie: il reperimento dei fondi necessari alla riapertura della strada” conclude il consigliere regionale.