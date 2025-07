Forza il finestrino con un tubo di metallo, viene sorpreso dai carabinieri all’interno dell’auto: 27enne arrestato

Savona. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, nella giornata di ieri i militari della Stazione di Savona hanno identificato e fermato l’autore del tentato furto di un’autovettura, commesso nel centro di Savona durante il fine settimana appena trascorso.

Con l’inizio della stagione estiva ed il conseguente considerevole afflusso turistico, i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno ulteriormente intensificato i servizi perlustrativi di prevenzione nei vari comuni della provincia, soprattutto negli orari di maggiore affollamento delle cittadine costiere.

Durante uno di questi servizi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona ricevevano la segnalazione relativa ad un uomo che stava tentando di forzare il finestrino di un’auto parcheggiata nei pressi della Torretta a Savona, utilizzando un lungo tubo in metallo.

I Carabinieri, giungi sul posto hanno individuavato immediatamente l’uomo, risultato un 27enne marocchino domiciliato in Lombardia, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, mentre era all’interno dell’auto e, dopo aver asportato alcuni oggetti, stava tentando di rubare il veicolo stesso.

Il 27enne, alla vista dei militari ha tentato senza successo di nascondersi, ma è stato subito arrestato in flagranza ed accompagnato in caserma per i successivi accertamenti.

L’arrestato è stato giudicato in data odierna per direttissima, l’Autorità Giudiziaria di Savona ha convalidato il provvedimento, disponendo la custodia cautelare in carcere per l’uomo, dovendo rispondere del reato di tentato furto aggravato.