Forum Ambrosetti, Regione: “Dalle sfide geopolitiche importanti opportunità per la Liguria”

Liguria. “Quella che stiamo vivendo in questi anni e in questi mesi è una situazione molto complessa, che però può portare con sé anche importanti opportunità per la Liguria: ad esempio, l’aumento del budget per gli armamenti potrebbe creare benefici economici per una Regione come la nostra, che ospita molte realtà industriali che si occupano di ricerca, sviluppo e produzione nel campo della difesa”.

Così Massimiliano Nannini, capo di gabinetto della Regione Liguria, intervenuto oggi nel panel “Gli scenari geopolitici: cosa aspettarci e quali prospettive per l’Italia e per la Liguria” in occasione della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 The European House – Ambrosetti (TEHA Group), in corso oggi a Rapallo.

“Altro tema fondamentale è quello del Polo della Subacquea della Spezia, che rappresenta un unicum a livello internazionale: investire in questa realtà permetterà uno sviluppo importante delle tecnologie necessarie per garantire sicurezza dei traffici in entrata e in uscita dai porti e per la protezione dei fondamentali cavi sottomarini, che devono essere tutelati da eventuali attacchi fisici e cibernetici – continua Nannini -. Particolare attenzione richiede anche la questione dei cambiamenti climatici: ad esempio, l’ipotesi della futura percorribilità estiva dell’area attualmente occupata dalla calotta polare potrebbe portare delle conseguenze sulle rotte mondiali, con potenziali ripercussioni anche in Liguria”.