Forti piogge su Savona: allagamenti in via Guidobono, in via Stalingrado e davanti alla stazione

Savona. Hanno causato l’allagamento dell’incrocio tra via Pirandello e corso Tardy e Benech e della rotonda tra via Stalingrado e via Vittime di Brescia le forti piogge che, questa mattina, si sono abbattute su Savona.

Per circa due ore, la città della Torretta è stata interessata da forti precipitazioni (che al momento si sono esaurite).

L’intensità e l’abbondanza delle piogge ha causato l’allagamento dei due incroci, con ovvi disagi (per fortuna limitati) alla circolazione stradale, con le auto e gli altri veicoli costretti a procedere a passo d’uomo.

Forti piogge su Savona: in via Stalingrado e davanti alla stazione

Una situazione simile si è registrata anche davanti alla stazione ferroviaria, nella zona mare di via XX Settembre e nelle strade limitrofe, presso la rotonda de” Le Officine” e nella zona di via Guidobono, dove già la scorsa settimana si erano registrati analoghi problemi.

In questo contesto, la redazione di IVG.it ha ricevuto diversi video. Con i loro contributi, molti degli autori delle clip hanno voluto sottolineare in particolare la “curiosa situazione” per cui i nuovi bidoni per la raccolta differenziata vengono letteralmente trascinati via dall’acqua e, in alcuni casi, anche i sacchi della spazzatura.