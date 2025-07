Finisce in un dirupo mentre passeggia col cane: morto un uomo, inutile l’intervento dell’elisoccorso da Albenga

Camporosso. Tragedia questa mattina (15 luglio). Si è consumata nei boschi di Camporosso, in provincia di Imperia.

Come riportato da Riviera24, un uomo di 70 anni è deceduto dopo essere precipitato in un dirupo mentre si trovava a passeggio col proprio cane in una zona impervia.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto: i soccorritori della Croce Azzurra di Vallecrosia e l’elisoccorso Grifo decollato da Albenga.

I tentativi di salvataggio, operati dal Soccorso alpino, si sono purtroppo rivelati inutili: l’uomo è stato trovato senza vita.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto in seguito alla caduta, anche se non si esclude che possa essere stato provocato da un malore. Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.