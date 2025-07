Finale Ligure, variazione di Bilancio da 3mln di euro: somme urgenze per l’alluvione e altri investimenti sul territorio

Finale Ligure. Una manovra da circa 3 milioni di euro con uno sguardo particolare allo stanziamento di risorse per affrontare esigenze infrastrutturali urgenti, migliorare il patrimonio comunale e sostenere la gestione del personale, con una particolare attenzione alla sicurezza idrogeologica e alla manutenzione delle infrastrutture esistenti.

E’ quanto previsto dalla variazione al Bilancio finanziario per il triennio ’25/’27 del Comune di Finale Ligure, approvata nel corso della seduta di lunedì 30 giugno coi voti della maggioranza e quelli contrari della minoranza.

Spiega l’assessore al Bilancio, Valter Sericano: “Analizzando l’aspetto tecnico, parliamo di una cifra complessiva di 6,5 milioni di euro di avanzo da poter applicare. Al momento abbiamo voluto dedicare la massima concentrazione al ripristino di situazioni emergenziali venutesi a creare negli ultimi mesi principalmente a causa del maltempo. Dalla prossima seduta contiamo di cominciare a dar spazio agli investimenti”.

“Con questa seconda applicazione dell’avanzo di bilancio andiamo a investire importanti somme nel settore dei Lavori Pubblici – afferma l‘assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco –, in buona parte destinate alle somme emergenze legate al dissesto idrogeologico con le quali abbiamo dovuto fare i conti nei mesi a partire dallo scorso autunno, ma non chiudiamo del tutto la partita per quest’anno”.

“C’è stato un grande investimento sull’aspetto tecnico che riguarda la salvaguardia del territorio, uno dei temi cardini del futuro. Si ricomincia a investire sui cimiteri, prima con le cellette e con la progettazione mirata a dare risposta ai principali problemi”.

Le principali voci oggetto di modifica

A integrazione dell’accantonamento di 340.000 euro lasciato dalla precedente amministrazione, verranno stanziati ulteriori 100.000 euro per le opere di completamento in variante relative al nuovo Polo dell’Infanzia di Via Brunenghi, finanziato in parte con fondi PNRR.

Ampio il capitolo dedicato agli interventi di difesa del suolo, in particolare sugli argini fluviali e i danni in genere causati dalle due ondate di maltempo che hanno flagellato il territorio finalese, che complessivamente incide per oltre 2.000.000 euro sull’intera manovra. Gli interventi comprendono opere di messa in sicurezza degli argini e delle scogliere dei torrenti Pora – dove si è verificata anche la rottura della fognatura – e Aquila, la sistemazione su diversi rii e altri danni alla viabilità che andrà a spalmarsi su diversi rioni cittadini.

Nel lotto di finanziamenti relativi a danni da dissesto idrogeologico si inserisce anche l’ulteriore stanziamento da 405.000 euro relativo alla frana sull’Aurelia a Capo San Donato, per il quale erano già stati precedentemente impegnati circa 600.000 euro. Vi sono poi altri interventi finanziati di varia natura. Per la realizzazione della nuova passerella tra il Castelletto e Capo San Donato, i cui lavori sono previsti al termine della stagione estiva in corso, vengono aggiunti 20.000 euro. Saranno quindi stanziati i fondi per il rifacimento del parco giochi di Via Santuario per 70.000 euro; con una cifra complessiva di poco superiore agli 80.000 euro si sosterrà invece l’adeguamento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, oltre ai lavori relativi al cimitero di Finalborgo.

Previsti anche 70.000 euro per l’allineamento alle normative vigenti degli impianti di illuminazione d’emergenza per Piazza Vittorio Emanuele e Piazza del Mare.

Non mancheranno anche investimenti sulla progettualità per cimiteri, contro l’insabbiatura del porticciolo di Capo San Donato e la protezione di Piazza del Mare a Varigotti per 50.000 euro.

Capitolo manutenzioni. Per dare continuità all’accordo già stipulato ed eroso da due ondate di lavori significativi, tra i quali si annovera la sostituzione delle lastre sui muri al di sopra dell’argine dello Sciusa a Finalpi, si inizierà finanziando il capitolo di accordo quadro per quanto concerne le strade con una prima cifra di 130.000 euro.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, la variazione approvata conferma la prosecuzione dei lavori alla piscina comunale con uno stanziamento di 70.000 euro per il rifacimento degli spogliatoi in favore del concessionario Doria Nuoto, il quale andrà a compensare a sue spese l’importo complessivo delle opere valutate in circa 120.000 euro.

La cifra di 74.000 euro sarà infine destinata all’acquisto definitivo del Campo “Viola” di Finalborgo da ASL2: “Questa operazione – conclude l’assessore allo Sport, Valter Sericano – ci permetterà di cominciare a fare delle valutazioni sull’uso della struttura da parte dei ragazzi del baseball e dell’atletica, con la previsione di investimenti dal 2026”.