Finale Ligure, vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia. La Lega: “Fatto grave che non deve lasciare indifferenti”

Finale Ligure. Vandalizzata nella notte la sede di Fratelli d’Italia a Finale e nel day after arriva la dura presa di posizione della Lega, che ha voluto condannare il gesto ed esprimere la propria solidarietà a chi ha subito l’accaduto.

“In un momento storico in cui il confronto politico dovrebbe fondarsi sul dialogo civile e sul rispetto reciproco, la notizia della vandalizzazione della sede di Fratelli d’Italia a Finale Ligure, a pochi mesi da un episodio analogo ai danni della sede del Partito Democratico, rappresenta un fatto grave che non può e non deve lasciare indifferenti”, hanno fatto sapere dalla Lega.

“Gli atti di vandalismo, qualunque sia il bersaglio politico, – hanno proseguito, – costituiscono sempre una sconfitta per la democrazia. La politica deve rimanere il luogo del confronto tra idee, anche radicalmente diverse, ma sempre nel rispetto delle regole e della dignità delle persone. Colpire la sede di un partito significa attaccare un presidio della partecipazione democratica e, più in generale, un simbolo della libertà di espressione”.

“Ai militanti e agli amici di Fratelli d’Italia va la nostra piena solidarietà. Non è accettabile che l’impegno politico, tanto più quando svolto con passione e dedizione sul territorio, venga ostacolato o intimidito con la violenza. Episodi di questo genere non trovano e non devono trovare alcuna giustificazione, né sul piano politico né su quello sociale: chi usa la forza per esprimere dissenso rinnega i valori fondamentali della convivenza civile”.

“È indispensabile che tutte le forze politiche, indipendentemente dall’orientamento, condannino con fermezza questi atti. Solo attraverso l’unità nella difesa delle istituzioni democratiche e del diritto di ogni cittadino a partecipare alla vita pubblica potremo costruire un Paese più giusto, fondato sul rispetto delle opinioni altrui e sul confronto costruttivo. Confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto”.

“Nel frattempo, il messaggio che deve emergere con forza è uno solo: nessuno deve sentirsi solo di fronte alla violenza politica. La democrazia si difende anche così, con la solidarietà, con la condanna unanime di ogni gesto vile, e con la determinazione a non farsi intimidire”, hanno concluso dalla sezione finalese della Lega.