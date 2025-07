Finale Ligure, scontro tra auto e moto sulla via Aurelia: due feriti e traffico in tilt

Finale Ligure. Incidente nel pomeriggio di oggi a Finale Ligure, dove un’auto e una moto si sono scontrati lungo la via Aurelia, a pochi passi dall’incrocio con Salita del Grillo.

L’impatto è stato violento. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del motociclo è stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza, riportando alcune ferite. Coinvolta nell’incidente anche una persona a bordo dell’automobile, rimasta ferita in modo meno grave.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale Ligure e di Borgio Verezzi e il personale dell’automedica. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.

La polizia locale è intervenuta per regolare il traffico, che è rimasto bloccato per alcuni minuti in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.