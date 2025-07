Finale Ligure, scontro in Consiglio comunale sul nuovo manager della cultura

Finale Ligure. “La vera necessità per la Città di Finale Ligure sia la ricerca ed individuazione attraverso un bando di una figura manageriale che sappia gestire i molti contenitori storico-culturali, che sappia creare un percorso virtuoso in grado di attrarre risorse economiche ed umane tali da rilanciare ulteriormente immagine ed eventi”.

E’ il messaggio lanciato dal gruppo di minoranza “Impegno X Finale” nella seduta del Consiglio comunale.

“Necessario avere un programma pluriennale ed una figura che possa gestire il programma per più anni non solo per un semestre come fatto adesso dall’assessore al Turismo, che dichiara in Consiglio comunale “… non so cosa succederà dal 31/12/25 in poi. Sono inesperta devo ancora imparare…”. Una dichiarazione che ha lasciato il nostro gruppo di minoranza in forte imbarazzo e ci lascia l’amaro in bocca perché dopo cinque anni di strategia di marketing turistico del territorio e dopo aver avviato a maggio 2024 un percorso triennale di ulteriore sviluppo (finanziato con 450 mila euro), ci aspettavamo un discorso diverso dall’assessore al Turismo”.

“Accettiamo le scuse fatte al Consiglio e alla città per aver detto di non pagare alcun tipo di consulenza all’arch. Grossi e, invece, aver siglato un contratto semestrale da 60 mila euro. Una cifra importante che l’assessore ha cercato di sminuire arricchendo gli oneri a carico del neo direttore artistico, oneri che però non risultano dal disciplinare di incarico firmato tra le parti”.

“Nel frattempo attendiamo che gli eventi estivi partano davvero perché ormai giunti a luglio inoltrato percepiamo solo molte lamentele dalla città e pochi fatti dalla maggioranza”.

“Dobbiamo ringraziare il tessuto associativo e le categorie produttive per gli eventi e l intrattenimento di queste prime settimane estive. Per la seconda stagione estiva ci si aspettava qualcosa di più visto i programmi ambiziosi della campagna elettorale dell’attuale amministrazione”, conclude il gruppo “Impegno X Finale”.