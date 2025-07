Finale Ligure, rottura tubazione: questa notte i lavori e stop alla fornitura idrica

Finale Ligure. Rottura di una tubazione idrica collocata in via Brunenghi, angolo con via Dell’Edera a Finale Ligure.

Di conseguenza, il Consorzio di Depurazione Acque del Savonese informa che nella notte tra oggi, 24 luglio, e domani, 25 luglio, saranno eseguiti i lavori di riparazione.

Le operazioni sulla condotta saranno svolte in orario notturno, a partire dalle ore 23:00 e fino circa alle ore 05:00, con relativa chiusura dell’erogazione della fornitura idrica nell’orario indicato nell’area di via Brunenghi tra il Bar Bonora e via Manzoni.