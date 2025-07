Finale Ligure: ripristino muro del Pora, palificazioni per la frana a San Donato

Finale Ligure. Proseguono a Finale Ligure i lavori di messa in sicurezza del territorio e gli interventi di manutenzione e piantumazione, ultimo in questo caso è quello al parco Degli Ulivi di Varigotti.

Per quanto riguarda i cantieri è stato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, a fare il punto della situazione, con riferimento alle opere post alluvione.

“E’ stato terminato il muro alla foce del torrente Porta e il parcheggio Wuillermin è stato totalmente riaperto” ha detto l’assessore finalese.

“Quasi terminato il restauro del bassorilievo di Caviglia con testa bronzea in piazza Vittorio Emanuele II, in fase di spostamento la pensilina di Pia e la prossima settimana dovremmo chiudere l’intervento”.

“Proseguono spedite le due grosse palificazioni. A San Donato, per la frana sull’Aurelia, stiamo palificando nell’area più bassa, mentre sul Pora a Finalborgo abbiamo terminato la berlinese e presto ultimeremo l’intervento”.

E ancora: “E’ stata terminata la sistemazione di via Dante, adesso strada libera per l’estate. In autunno ripartiamo con i sottoservizi. Cantiere operativo anche nel nuovo parcheggio di Pia, in via Lunaro, così come nel parcheggio di Gorra”.

Infine, “quasi completato l’impianto delle luci d’emergenza di piazza Vittorio Emanuele II, utili per la sicurezza durante gli eventi. E proseguono la posa della ringhiera a Varigotti e il restauro di Porta Reale a Finalborgo” conclude l’assessore Folco.