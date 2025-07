Finale Ligure, prosegue il restyling dei parchi gioco su tutto il territorio comunale

Finale Ligure. Prosegue l’ampia revisione di tutte le aree gioco presenti sul territorio di Finale Ligure avviata nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di “garantire la sicurezza dei bambini e restituire decoro e funzionalità ai parchi pubblici dedicati in particolar modo ai più piccoli”.

“Diversi parchi giochi comunali presentano criticità che richiedono attenzione, in alcuni casi con situazioni che potrebbero risultare non pienamente sicure per i più piccoli – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Folco –. Così, dopo aver finanziato e realizzato il lotto ancora mancante del Parco Vela, dotato di giochi totalmente inclusivi, ci siamo concentrati sulla sistemazione delle altre aree nel nostro territorio comunale”.

In questo quadro, si stanno avviando a conclusione le opere di manutenzione ordinaria al Parco “Giacomo Puccini” in zona Finalpia, mentre oggetto di attenzione sono anche il parco di Piazza della Resistenza a Calvisio e quello all’interno delle scuole di Finalmarina in via Brunenghi.

“Per ovviare ai problemi riscontrati – continua l’assessore Folco – l’intento è di intervenire inizialmente con interventi più basilari ma volti comunque a garantire la frequentazione in sicurezza di giochi e aree in generale; successivamente cercheremo di stanziare le risorse per finanziarne un rifacimento totale”.

Diversa la situazione per il parco giochi situato all’interno del Parco “Luigi Fontana” a Finalborgo, dismesso per motivi di sicurezza. L’amministrazione sta valutando nuove soluzioni per riattrezzare l’area, rimanendo aperta a proposte diverse.

“Verosimilmente – sottolinea Folco – l’area rimarrà a verde, considerata anche la vicinanza con il parco dell’ex caserma Rivetti, già attrezzato”.

A Varigotti, invece, sono stati recentemente posati i nuovi giochi donati dall’Associazione Tre Terre, in un gesto di collaborazione col Comune.

Uno degli interventi dove si stanno concentrando le attenzioni degli uffici e dell’assessorato competenti è quello di via Santuario, attualmente chiuso a causa della pericolosità delle strutture presenti.

“L’amministrazione ha rifiutato la realizzazione del parco come opera a scomputo, che al contempo avrebbe comportato anche l’abbattimento degli alberi, necessario per tale operazione com’era stata predisposta. Abbatterli avrebbe significato non solo impoverire l’area verde, ma anche privare il rione di un elemento identitario e decoroso. Per questo motivo abbiamo stanziato, nel corso dell’ultimo consiglio comunale attraverso la variazione di bilancio, la somma di 70mila euro per una riqualificazione coerente con il contesto”, aggiunge l’assessore.

“L’impegno prosegue per restituire ai bambini e alle famiglie spazi sicuri, curati e inclusivi, in ogni frazione del territorio comunale” chiosa l’assessore Paolo Folco.