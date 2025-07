Finale Ligure. “Il mare mosso ha reso decisamente realistico l’evento di sensibilizzazione organizzato quest’oggi in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento sulla spiaggia libera “Riun dei Gianchi” di Finale Ligure, offrendo al pubblico una dimostrazione ancora più intensa e verosimile dell’importanza della sicurezza in acqua”.

Così l’assessore comunale, Umberto Luzi, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, un’iniziativa che si celebra oggi, 25 luglio, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in seguito alla Risoluzione delle Nazioni Unite dell’aprile 2021. Assieme a lui, a nome dell’amministrazione comunale, anche il vice sindaco e assessore al turismo Maura Firpo.

L’obiettivo di questa giornata è porre l’attenzione sull’impatto drammatico dell’annegamento a livello globale e diffondere strategie di prevenzione efficaci che possano salvare vite umane. Per questo il motto scelto anche per questa edizione è “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”.

“Le condizioni marine, per nulla ideali, hanno contribuito a rendere la simulazione di soccorso particolarmente realistica, sottolineando le difficoltà che operatori e soccorritori possono trovarsi ad affrontare in situazioni di emergenza” ha aggiunto Luzi.

La Croce Bianca di Finalmarina, in collaborazione con i bagnini dell’Associazione Bagni Marini, ha messo in scena un intervento complesso di salvataggio a nuoto e successiva rianimazione sulla spiaggia, richiamando l’attenzione di numerosi bagnanti e passanti. Il pubblico ha assistito con partecipazione, qualcuno anche simulando poi a sua volta un massaggio cardiaco sul manichino, comprendendo concretamente quanto sia cruciale conoscere le tecniche di primo soccorso e adottare comportamenti prudenti in acqua, soprattutto quando le condizioni del mare sono avverse.

“L’iniziativa, fortemente voluta anche dal Comune di Finale Ligure — da diciotto anni insignito della Bandiera Blu — ha dimostrato quanto la prevenzione possa fare la differenza. La giornata ha visto momenti di dialogo con i cittadini e attività rivolte ai più piccoli, con giochi educativi e spiegazioni semplificate sulle regole base della sicurezza in mare”.

“Un grazie speciale va ai volontari, ai bagnini, e a chi ha scelto di esserci, contribuendo con la propria presenza a diffondere una cultura della sicurezza che salva vite” ha concluso l’assessore finalese.