Finale Ligure, il 10 luglio l’asfaltatura della Sp45 delle Manie a La Selva

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure comunica che nella giornata di giovedì 10 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30, è prevista la riasfaltatura della Sp45 “delle Manie” in località La Selva, a conclusione dell’intervento di consolidamento della sede stradale avviato dalla Provincia di Savona.

L’intervento si era reso necessario a seguito del cedimento del muro di sostegno in pietra e cemento della carreggiata al chilometro 2+800, avvenuto durante l’ondata di maltempo del 16 e 17 ottobre 2024. In quell’occasione, per garantire la sicurezza, si era provveduto alla chiusura immediata al transito veicolare dell’arteria stradale.

I lavori hanno comportato la realizzazione di opere di sostegno in cemento armato su pali a valle della carreggiata, il riordino del sistema di regimentazione delle acque, la ricostruzione del pacchetto stradale e l’installazione di una nuova barriera di protezione.

“Ringraziamo la Provincia per l’intervento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Folco –. Ci rendiamo conto dei possibili disagi nella giornata in cui verrà eseguita la riasfaltatura, ma si tratta di un altro cantiere che ci apprestiamo a chiudere contribuendo a migliorare la sicurezza e avviandoci verso una maggiore fluidità della viabilità intorno alla città. Il semaforo verrà infatti rimodulato momentaneamente interessando un tratto più breve e sarà rimosso, per questioni di sicurezza, non appena verrà installato il guardrail.”