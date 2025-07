Finale Ligure, giro di droga nel centro città: arrestato 25enne con 27 dosi di cocaina

Finale Ligure. Linea dura della Polizia Locale di Finale Ligure nel contrasto allo spaccio ed al consumo di sostante stupefacenti.

La scorsa notte gli agenti impegnati nei controlli volti a mitigare possibili eccessi della movida, si sono insospettiti per il comportamento di un giovane che, nella centralissima via Roma, avvicinava gruppetti di giovani allontanandosi dopo qualche secondo.

Il personale di polizia decideva quindi di avvicinare il ragazzo per procedere all’identificazione, tuttavia anzichè esibire i documenti il soggetto ha tentato di sottrarsi al controllo, spintonando gli agenti e colpendo uno di loro con un bicchiere, fortunatamente senza conseguenze. Bloccato a terra dagli uomini della Polizia Locale il giovane è stato condotto presso il comando di via Ghiglieri in stato di arresto dove, all’atto della perquisizione, sono stati rinvenute e sequestrate 27 dosi di cocaina confezionate singolarmente per lo spaccio e cinque involucri contenenti hashish, oltre a quasi mille euro in contanti, anch’essi sequestrati quale presumibile provento dell’attività di spaccio. A questo punto d’intesa con il Sostituto Procuratore dr. Traversa, nei confronti di G.D.L., italiano di venticinque anni pregiudicato per gli stessi reati, è scattata una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

In mattinata l’indagato è stato processato con rito direttissimo e il giudice, dopo aver convalidato tutti gli atti della Polizia Locale, ha condannato G.D.L. a quindici mesi di reclusione, una multa di novemila euro e gli ha imposto il divieto di dimora in Provincia di Savona. Nella medesima circostanza una seconda persona, trovata in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, è stata segnalata alla Prefettura di Savona per l’applicazione delle misure amministrative previste dal Testo Unico in materia di stupefacenti.

In meno di un mese questo è il terzo arresto per spaccio eseguito dalla Polizia Locale a Finale Ligure.