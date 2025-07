Finale Ligure, giovane studentessa delle medie trionfa al Premio Fracchia di Casarza con un tema sul digitale

Finale Ligure. Un inno alla capacità di innovazione e all’eccellenza scolastica ligure risuona dalle colline di Casarza Ligure, dove si è appena conclusa con grande successo la quinta edizione del prestigioso “Premio Letterario Nazionale Umberto Fracchia”, ideato e organizzato dal segretario generale di Finale Ligure, già segretario di Casarza Ligure Sabina Desiderato. Quest’anno, a brillare sul podio, è stata la voce di Finale Ligure, con un giovane studente della scuola secondaria di primo grado, che ha conquistato il primo posto nella sua categoria, mettendo in luce una sensibilità e una profondità di pensiero sorprendenti sull’attuale era digitale.

Il concorso, intitolato al celebre scrittore e giornalista Umberto Fracchia, figura di spicco della letteratura italiana del Novecento, è un appuntamento annuale che mira a promuovere la cultura e la scrittura tra le nuove generazioni e non solo. Nato nel 2019, il Premio Fracchia celebra l’eredità di un intellettuale che ha sempre creduto nella diffusione del sapere e nella valorizzazione dei giovani talenti. Ogni anno, il Comune di Casarza Ligure, promotore dell’iniziativa, accoglie centinaia di elaborati provenienti da tutta Italia, suddivisi in diverse sezioni per età e genere letterario. Un’iniziativa che si arricchisce spesso di eventi culturali correlati, come presentazioni di libri, incontri con autori e laboratori di scrittura, trasformando Casarza Ligure in un vivace polo letterario.

Quest’anno, la giuria del Premio Fracchia è rimasta particolarmente colpita dall’elaborato di un promettente ragazzo della prima media di Finale Ligure. Il suo tema, incentrato sul “digitale”, ha saputo toccare corde profonde, esplorando con acume le sfide e le opportunità offerte dalla tecnologia, con una prospettiva matura e originale che ha immediatamente catturato l’attenzione. Un vero e proprio segnale della vivacità intellettuale che anima le scuole del Ponente ligure.

Ma non è stata solo la scuola media di Finale Ligure a distinguersi. Anche la scuola primaria del comune rivierasco ha partecipato attivamente al concorso, dimostrando un impegno encomiabile nella promozione della creatività e dell’espressione scritta fin dalla giovane età. La partecipazione congiunta dei due ordini di scuola testimonia un approccio didattico integrato e lungimirante, volto a stimolare la passione per la lettura e la scrittura sin dai primi anni di scolarizzazione.

La cerimonia di premiazione, svoltasi nella suggestiva cornice di Casarza Ligure, ha visto la partecipazione entusiasta di studenti, docenti e autorità. A ritirare il prestigioso riconoscimento, oltre al giovane vincitore, era presente anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Finale Ligure, a sottolineare l’importanza che la scuola attribuisce a queste iniziative e il sostegno costante offerto ai propri alunni. Un momento di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica e per l’intera cittadina di Finale Ligure, che vede riconosciuto il valore del proprio impegno nel campo dell’istruzione e della cultura.

Questo successo al Premio Fracchia non è solo una vittoria personale per il giovane studente, ma un significativo riconoscimento per l’intero sistema scolastico di Finale Ligure, che si conferma un polo di eccellenza, capace di coltivare talenti e di preparare i propri ragazzi alle sfide di un mondo in continua evoluzione, anche attraverso l’approfondimento critico di temi complessi come il digitale.